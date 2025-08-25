ۇكىمەتتە تاۋار باعاسىن تۇراقتاندىرۋ جانە ينفلياتسيانى تەجەۋ ماسەلەسى تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتە جاڭا ءونىم كەلىسىمشارتى مەن تۇراقتاندىرۋ قورلارىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ماسەلەسى تالقىلاندى.
ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك ءجۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلار باعاسىن تۇراقتاندىرۋ جانە ينفلياتسيانى تەجەۋ جونىندەگى اپتا سايىنعى كەڭەستە 2025-2026-جىلدارعا ارنالعان تۇراقتاندىرۋ قورلارىن تولىقتىرۋ ءۇشىن جاڭا ءونىم بويىنشا كەلىسىمشارت جاساۋ بارىسى مەن سوڭعى اپتاداعى باعا ديناميكاسى تالقىلاندى.
ەكىنشى اپتا قاتارىنان الەۋمەتتىك تاۋارلار باعاسىنىڭ ورتاشا يندەكسى 0 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالىپ وتىر. وتكەن اپتادا ءبىرقاتار تاۋار باعاسىنىڭ تومەندەۋى بايقالدى: كۇرىش (0,2 پايىز)، قىرىققابات (2,2 پايىز)، ءسابىز (4,1 پايىز)، كارتوپ (5,7 پايىز)، پياز (9 پايىز).
سيىر ەتى نارىعىنداعى جاعداي بولەك قارالدى. اپتالىق باعانىڭ 0,8 پايىزعا وسۋىمەن جىل باسىنان بەرى جيىنتىق وزگەرىس 20,2 پايىز بولدى. بۇل الەمدىك ەت باعاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنىنان جانە كورشى ەلدەردەگى باعادان تومەن.
- قازاقستاندىق سيىر ەتى باسەكەگە قابىلەتتى: ەلدەگى ورتاشا باعا ءبىر ك گ ءۇشىن 3105 تەڭگە، بۇل ە ا ە و ەلدەرى مەن وزبەكستانعا قاراعاندا تومەن. بۇل رەتتە كورشى ەلدەر تاراپىنان سۇرانىس تۇراقتى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتۋ كەرەك، - دەدى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ايجان بيجانوۆا.
كەلەسى ماۋسىمدا كارتوپ باعاسىن ءوسۋىن الدىن الۋ ءۇشىن ساۋدا مينيسترلىگى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىمەن، اكىمدىكتەرمەن جانە كارتوپ وسىرۋشىلەر وداعىمەن بىرلەسىپ تۇراقتى جەتكىزىلىمدەر مەن باعالار تۋرالى مەموراندۋم دايىنداپ جاتىر.
اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ەربول تاسجۇرەكوۆتىڭ مالىمەتىنشە، 22-تامىزداعى اقپارات بويىنشا قىرىققابات - 317,9 مىڭ توننا، كارتوپ - 512,9 مىڭ توننا، پياز - 226,8 مىڭ توننا، ءسابىز 98,8 مىڭ توننا جينالدى.
سونىمەن قاتار بارلىق ءوڭىر كۇزگى-قىسقى جانە كوكتەمگى كەزەڭدەردە قولجەتىمدى باعالاردى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن تۇراقتاندىرۋ قورلارىنا كۇزگى كوكونىستەردى كەلىسىمشارتتاۋدى اياقتاعان جوق. ۆيتسە-پرەمەر س ي م- گە ءونىمنىڭ جەتكىلىكتى كولەمدە بولۋى مەن ساپاسىن ۇنەمى باقىلاۋ ءۇشىن تۇراقتاندىرۋ قورلارىن تەكسەرۋ الگوريتمىن ازىرلەۋدى تاپسىردى.
سونداي-اق كەڭەستە تۇراقتاندىرۋ قورلارىن باقىلاۋ ۇدەرىسىن سيفرلاندىرۋ بويىنشا باستاما كوتەرىلدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك ونىمدەرىنىڭ ءتۇسۋىن جانە شىعۋىن تىركەۋ ءۇشىن بەينەمونيتورينگ جۇيەلەرىمەن ءارى كوكونىس قويماسىنىڭ سكانەرلەۋشى قۇرىلعىلارىمەن جاراقتاندىرۋ ۇسىنىلادى.
بۇل ءونىم قوزعالىسىنىڭ اشىقتىعىن جانە ونى ونلاين رەجيمدە باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سەرىك جۇمانعارين بۇل باستامانى قولداپ، وڭىرلەرگە ونى ەنگىزۋ تەتىكتەرىن پىسىقتاۋدى تاپسىردى.
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى ترانزيتىنە باقىلاۋ كۇشەيگەنىن جازعان ەدىك.