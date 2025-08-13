ۇكىمەت ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرىن ارتتىرۋ يدەياسىنان باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرى كوتەرىلمەيتىن بولدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى-ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ءمالىم ەتتى.
- قازىر ەڭ تومەنگى جالاقىنى كوتەرۋ جوسپارى جوق. بۇگىندە ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرى 85 مىڭ تەڭگە، ازىرگە ونى ارتتىرۋدى قاراستىرىپ وتىرعان جوقپىز، - دەدى سەرىك جۇمانعارين ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ءوز كەزەگىندە قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ بۇعان دەيىن ەسەپتەۋ جۇرگىزىلگەنىن ايتتى.
- ءبىز ەسەپتەگەندە، بارلىق كورسەتكىش قاراساق، ورتاشا، مينيمالدى مولشەر شامامەن 90 مىڭ تەڭگە بولۋى كەرەك. ءبىراق، جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، قازىرگى دەڭگەيدە قالدىرۋدى ءجون كوردىك، - دەپ تولىقتىردى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ايتا كەتسەك، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا ەڭ تومەنگى جالاقى 2026-جىلعى قاڭتاردان باستاپ كوتەرىلەتىنىن حابارلاعان ەدى.