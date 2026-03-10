ۇكىمەت تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن دامىتۋ ماسەلەسىن قارايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن دامىتۋ مەن سيفرلاندىرۋ ماسەلەسىن پىسىقتايدى.
ۇكىمەت وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسى ۇيىمداستىرىلادى. وندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ، «وتباسى بانك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى ءلاززات يبراگيموۆا، «قازاقستاندىق تۇرعىن ءۇي كومپانياسى» ا ق باسقارما ءتوراعاسى التاي كۇزدىبايەۆ وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىنە شىعارىلعان ماسەلەگە قاتىستى ب ا ق وكىلدەرى تاراپىنان تۋىندايتىن ساۋالدارعا جاۋاپ بەرەدى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- جەلتوقسان ايلارىنىڭ قورىتىندىسىندا پايدالانۋعا بەرىلگەن تۇرعىن ۇيلەردىڭ جالپى اۋدانى 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 5,1 پايىزعا ارتىپ، 20099,1000 شارشى مەتردى قۇرادى.
ونىڭ ىشىندە:
- 13523,7000 شارشى مەتر - كوپپاتەرلى تۇرعىن ۇيلەر؛
- 6416,2000 شارشى مەتر - جەكە تۇرعىن ۇيلەر.
پايدالانۋعا بەرىلگەن تۇرعىن ءۇي كولەمى بويىنشا كوشباسشى وڭىرلەر:
- استانا - 4812,5000 شارشى مەتر.
- الماتى - 2607,7000 شارشى مەتر.
- شىمكەنت - 1381,9000 شارشى مەتر.
2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا ەڭ جوعارى ءوسىم جەتىسۋ (+11پايىز)، الماتى (+10,2پايىز) جانە قاراعاندى وبلىستارىندا (+9پايىز) تىركەلدى.
تۇرعىن ۇيلەردىڭ نەگىزگى بولىگى، ياعني جالپى كولەمنىڭ 90 پايىزى نەمەسە 18098,8000 شارشى مەتر جەكە قۇرىلىس سالۋشىلار تاراپىنان پايدالانۋعا بەرىلدى. سونىمەن قاتار حالىقتىڭ ءوز كۇشىمەن سالعان تۇرعىن ۇيلەرىنىڭ كولەمى 7120,6000 شارشى مەتردى قۇرادى.
جالپى، وتكەن جىلدىڭ 12 ايىندا 37219 تۇرعىن ءۇي عيماراتى پايدالانۋعا بەرىلدى، ونىڭ ىشىندە – 2591 ى كوپپاتەرلى تۇرعىن ءۇي (185,8000 پاتەر).
جىل باسىندا قۇرىلىس سالاسىن سيفرلاندىرۋدىڭ 2026-2027 -جىلدارعا ارنالعان جوسپارى بەكىتىلدى. قۇجات قۇرىلىس سالاسىن سيفرلىق ترانسفورماتسياسىنىڭ نەگىزگى ماقساتتارىن انىقتايدى جانە قۇرىلىس جوبالارىنىڭ بۇكىل ومىرلىك سيكلىن - جوسپارلاۋ مەن جوبالاۋدان باستاپ قۇرىلىسقا، پايدالانۋعا بەرۋگە جانە عيماراتتار مەن قۇرىلىستاردى كەيىننەن پايدالانۋعا دەيىنگى كەزەڭدەردى قامتيدى.
جوسپاردا قۇرىلىس پروتسەستەرىن جەڭىلدەتۋگە جانە جەدەلدەتۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار پراكتيكالىق شاراكوزدەلگەن.
باسىمدىق باعىتتارعا مىنالار كىرەدى:
• مىندەتتى BIM جوبالاۋىن ەنگىزۋ،
• قۇرىلىس سالاسىنداعى مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى اۆتوماتتاندىرۋ،
• نىسانداردىڭ سيفرلىق پاسپورتتارىن جاساۋ،
• قۇرىلىس نورمالارى مەن ستاندارتتارىن ماشينا وقيتىن فورماتقا تۇرلەندىرۋ.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسىندا اۆتوجول سالاسىن دامىتۋ ماسەلەسى جان- جاقتى تالقىعا ءتۇستى. كۇن تارتىبىندەگى نەگىزگى ماسەلە بويىنشا نەگىزگى بايانداما جاساعان كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆتىڭ دەرەگىنشە، قازاقستاندا 95000 شاقىرىم اۆتوموبيل جولدارى بار. ونىڭ ىشىندە 25000 شاقىرىم - رەسپۋبليكالىق جولدار. بۇل جولدار كولىك مينيسترلىگىنە قارايدى. نورماتيۆتىك جاعدايى 94 پايىزدى قۇرايدى. ال 70000 شاقىرىم وبلىستىق جانە اۋداندىق جولدار جەرگىلىكتى ورگاندارعا قارايدى. ونىڭ نورماتيۆتىك جاعدايى - 91 پايىز. رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولداردا نورماتيۆتىك جاعداي شامامەن ءبىر دەڭگەيدە ساقتالعان. ال جەرگىلىكتى جولدار بويىنشا باتىس وڭىرىندە جولداردىڭ نورماتيۆتىك دەڭگەيى تومەندەۋ.
- كەلە جاتقان ءۇش جىلدىڭ ىشىندە جەرگىلىكتى ورگاندارمەن بىرگە وڭىرلىك جولداردىڭ جۇمىستارىن 5 ەسە كوتەرەمىز. جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە 32000 شاقىرىم ءوڭىر جولدارىن نورماتيۆتىك دەڭگەيىن 95 پايىزعا دەيىن كوتەرەمىز. بۇل جۇمىستاردى اتقارۋ ءۇشىن ۆەدومستۆولىق نورماتيۆتەرگە ءتيىستى وزگەرىستەر قابىلداندى. قازىرگى ۋاقىتتا ستاندارتتارعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ جۇمىسى اياقتالىپ جاتىر. سونىمەن قاتار، وتكەن اپتادا اكىمشىلىكتەردىڭ وكىلدەرىمەن جينالىس وتكىزىلدى. تۇسىنىستىك بار، جەرگىلىكتى ورگاندار جۇمىستارىنا كىرىسىپ جاتىر، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قاراعاندى- جەزقازعان جانە ورتالىق-باتىس باعىتتارىن دامىتۋ دا ەرەكشە نازاردا. اتالعان جوبالار بويىنشا جۇمىستار جاسالىپ جاتىر. قۇرىلىس جۇمىستارىن وسى جىلدىڭ مامىر ايىندا باستالادى. قىزىلوردا- اقتوبە ەڭ ماڭىزدى ءدالىزدىڭ ىشىنە كىرەدى. بۇل ۋچاستوك باتىس- ەۋروپا - باتىس- قىتاي جانە رەسەي مەن ورتالىق ازيا باعىتتارىنىڭ قوسىلاتىن ارناسى بولىپ ەسەپتەلەدى.
- قىزىلوردا- اقتوبە جوباسى 3 ۋچاسكەگە بولىنگەن. اقتوبە- ۇلعايسىن جانە سەكسەۋىل- قىزىلوردا قۇرىلىسى وسى جىلى باستالادى. ال ۇلعايسىن- سەكسەۋىلدى كەلەسى جىلى باستايمىز. جوسپار بويىنشا ءۇش ۋچاسكىنىڭ جۇمىستارىن ءبىر ۋاقىتتا ءبىتىرۋىمىز قاجەت، - دەدى ول.
ال «جول اكتيۆتەرىنىڭ ۇلتتىق ساپا ورتالىعى» رمك باس ديرەكتورى بولاتبەك ايتبايەۆتىڭ سوزىنە قاراعاندا، بىلتىر جول قۇرىلىسى تەحنولوگياسىنىڭ بۇزىلۋىنا قاتىستى 4,2000 دەرەك انىقتالدى.
- 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جول اكتيۆتەرىنىڭ ۇلتتىق ساپا ورتالىعىنىڭ جول قۇرىلىسى جۇمىستارىن قامتۋى 99 پايىزدى قۇرادى. كاسىپورىن 47000 عا جۋىق ماتەريال سىناماسىن وتكىزدى. ونىڭ ىشىندە 32,5 پايىز نەمەسە 15,3000 سىنامانى قولدانۋعا جول بەرىلمەدى. سونداي- اق، 4,2000 نان استام جۇمىس تەحنولوگياسىنىڭ بۇزىلۋى مەن اقاۋلار انىقتالىپ، 3,5000 ى جويىلدى. ورتاشا جوندەۋ وبەكتىلەرىنە ارنالعان ۆەدومستۆولىق ساراپتاما اياسىندا 1,7000 وڭ قورىتىندى بەرىلدى. ونىڭ ىشىندە رەسپۋبليكالىق جەلى بويىنشا - 79 جوبا جانە جەرگىلىكتى جولدار بويىنشا - 1,6000 جوبا، - دەدى ورتالىق باسشىسى.
«قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى دارحان يماناشيەۆ اقتوبە- ۇلعايسىن، سارىاعاش جانە قىزىلوردا قالالارىنىڭ اينالما جولدارىن قايتا جاڭارتۋ بويىنشا وتاندىق مەردىگەر ۇيىمدار انىقتالعانىن اتاپ ءوتتى.
- بيىلعى جول- قۇرىلىس ماۋسىمىندا شامامەن 12000 ارنايى تەحنيكا، 25000 جول مامانى جانە 193 اسفالتبەتون جانە بەتون زاۋىتتارى جۇمىلدىرىلادى. پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس بيىل 3400 شاقىرىمدى قۇرايتىن جاڭا قۇرىلىس جانە قايتا جاڭارتۋ جوبالارى جوسپارلانىپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا اقتوبە- ۇلعايسىن، سارىاعاش جانە قىزىلوردا قالالارىنىڭ اينالما جولدارىن قايتا جاڭارتۋ بويىنشا وتاندىق مەردىگەر ۇيىمدار انىقتالدى، وسى ايدا قۇرىلىس جۇمىستارى باستالادى، - دەدى قازاۆتوجول باسشىسى.
وتىرىستى قورىتىندىلاعان پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ جول قاۋىپسىزدىگى ماسەلەسى وزەكتى بولا تۇسكەنىن، 1-مامىرعا دەيىن جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگى بويىنشا بىرلەسكەن ءىس-قيمىل جوسپارىن جاڭارتۋ قاجەتتىگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- كولىك ينفراقۇرىلىمىن كەشەندى دامىتۋ جۇرگىزۋشىلەرگە قولايلى جاعداي جاساۋمەن تىكەلەي بايلانىستى. كولىك مينيسترلىگى اكىمدىكتەرمەن بىرگە ءتيىستى ستاندارتتار مەن بيزنەستى ىنتالاندىرۋ شارالارىن قامتاماسىز ەتىپ، 1-مامىرعا دەيىن ءار وڭىردە جول بويىنداعى سەرۆيستى دامىتۋدىڭ ەگجەي-تەگجەيلى كارتاسىن ازىرلەسىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
اۆتور
مارلان جيەمباي