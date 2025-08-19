ۇكىمەت تەمىرجول سالاسىن دامىتۋ جانە سيفرلاندىرۋ ماسەلەسىن پىسىقتايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ساعات 10:00-دە ۇكىمەت ۇيىندە ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. كۇن تارتىبىنە - تەمىرجول سالاسىن دامىتۋ جانە سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى شىعارىلىپ وتىر.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا وتەتىن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا:
- كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ،
- «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات الدىبەرگەنوۆ ب ا ق وكىلدەرى تاراپىنان تۋىندايتىن ساۋالدارعا جاۋاپ بەرەدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 31-شىلدەدە ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ قازىردىڭ وزىندە كولىك سالاسىن تسيفرلاندىرۋ جۇمىستارى قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتقان ەدى.
- كولىك سالاسىنا كەلەر بولساق، «قازاقستان تەمىر جولى» ءىرى كومپانيانىڭ قاتىسۋىمەن اۋقىمدى سيفرلاندىرۋدى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. مەنىڭشە، ول جاقتا ىستەلىنىپ جاتقان دۇنيە ءبارىن تاڭقالدىرادى. قازىرگى ۋاقىتتا «قازاۆتوجول» كومپانياسى دا وسىنداي جۇمىس ىستەپ جاتىر. دەمەك، اۋقىمدى تسيفرلاندىرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل باعىت ەلىمىزدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ بىرىنە كىرەدى، - دەگەن ەدى ول.
وسى جىلدىڭ مامىر ايىندا كولىك- لوگيستيكا سالاسىن سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ بويىنشا ۆەدومستۆوارالىق جوبالىق توپ قۇرىلدى. ونىڭ قۇرامىنا كولىك، اۋىل شارۋاشىلىعى، ساۋدا جانە ينتەگراتسيا، قارجى مينيسترلىكتەرىنىڭ، مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ، «قازاقستان تەمىر جولى» ، سونداي- اق اۆياتسيا جانە لوگيستيكا سالالارىنداعى ءىرى قاتىسۋشىلاردىڭ وكىلدەرى ەندى.
توپتىڭ ماقساتى - ترانزيتتىك جانە مۋلتيمودالدى تاسىمالداردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى جويۋعا جانە سالانىڭ سيفرلىق ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا باعىتتالعان جۇيەلى سيفرلىق شەشىمدەردى ازىرلەۋ.
جوبالىق توپتىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى:
- لوگيستيكاداعى بيزنەس-پروتسەستەردى رەينجينيرينگ جاساۋ؛
- قولدانىستاعى اقپاراتتىق جۇيەلەردى تالداۋ جانە ينتەگراتسيالاۋ؛
- نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق بازاعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ بويىنشا ۇسىنىستار دايىنداۋ؛
- سالانىڭ ماقساتتى ارحيتەكتۋراسى مەن ي ت- ينفراقۇرىلىمىن ازىرلەۋ؛
- ستراتەگيالىق نۇكتەلەردە، ونىڭ ىشىندە «قورعاس» ح ش ى و- دا تسيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ؛
- «قازاقستان تەمىر جولى» جۇيەلەرىنەن Smart Data Ukimet مەملەكەتتىك دەرەكتەر جۇيەسىنە لوگيستيكالىق دەرەكتەردى بەرۋ جانە وڭدەۋدى قامتاماسىز ەتۋ؛
- حالىقارالىق ۇزدىك تاجىريبەلەردى زەردەلەپ، بەيىمدەۋ.
ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسىندا جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا دايىندىق ماسەلەسى پىسىقتالدى. القالى جيىندا نەگىزگى بايانداما جاساعان وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆتىڭ دەرەگىنشە، بيىل 341 مىڭ ءبۇلدىرشىن 1-سىنىپقا قابىلدانادى. مەكتەپ بىتىرەتىن سىنىپقا 232 مىڭ وقۋشى ءوتتى. جاڭا وقۋ جىلىنىڭ ەرەكشەلىگى - ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكت ەنگىزىلۋى. ول ءۇشىن «سيفرلىق ساۋاتتىلىق» جانە «ينفورماتيكا» پاندەرىنە جاساندى ينتەللەكت ينتەگراتسيالاندى، ەتيكالىق ستاندارتتارى بەكىتىلدى. 1-11-سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالعان دەي- وف- ەي- اي («Day of Al») ونلاين كۋرستارى جانە پەداگوگتەرگە ارنالعان كۋرستار ازىرلەندى.
بالالاردى مەكتەپتە قاۋىپسىز تاماقتاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە قاتىستى جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ ءبىرقاتار وڭ وزگەرىس قابىلداندى. ماسەلەن، ءبىلىم ۇيىمدارىندا تاماقتاندىرۋدى ۇيىمداستىرۋدىڭ جاڭا ستاندارتى بەكىتىلدى، ءمازىر ازىرلەۋ قۇزىرەتى ءبىلىم باسقارمالارىنان دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارمالارىنا ءوتتى. بىلتىر تەستىلەۋ كەزەڭىندە تيىمدىلىگىن دالەلدەگەن Kiva جانە «دوسبولlike» بۋللينگكە قارسى باعدارلامالارى قىركۇيەكتەن باستاپ بارلىق مەكتەپتەردە ەنگىزىلەدى. پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، جىل سوڭىنا دەيىن «قازاقستان بالالارى» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى قابىلدانادى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆانىڭ دەرەگىنشە، بيىل 312 مەكتەپ پەن مەكتەپ اسحانالارىنا تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى، بۇل مەكتەپتەردىڭ 4 پايىزى عانا. جالپى، تەكسەرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا 246 نۇسقاما بەرىلدى، 117 ادام جالپى سوماسى 31 ميلليون تەڭگەدەن استام سوماعا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. سونىمەن قاتار 90 قىزمەتكەر جۇمىستان شەتتەتىلدى، سوتقا 8 ماتەريال جىبەرىلدى.
- 2025 -جىلدىڭ 1-قىركۇيەگىنەن باستاپ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا جاڭا تاماق تانۋ ستاندارتى ەنگىزىلەدى. ستاندارت دۇرىس تاماقتانۋعا قويىلاتىن زاماناۋي حالىقارالىق تالاپتاردى ەسكەرە وتىرىپ ازىرلەنگەن جانە قانتتى تۇتىنۋدى 3,6 ەسەگە دەيىن، تۇزدى 5 ەسەگە دەيىن ازايتۋدى، سونداي-اق كوكونىستەر، جەمىستەر مەن ءسۇت ونىمدەرىن تۇتىنۋدى ارتتىرۋدى كوزدەيدى. ستاندارت شاعىن جيناقتى مەكتەپتەردە، بۋفەتتەردە تاماقتانۋدى ۇيىمداستىرۋعا جانە ارنايى ديەتالىق قاجەتتىلىكتەرى بار بالالاردىڭ تاماقتانۋىنا قويىلاتىن تالاپتاردى قامتيدى. تاماق تانۋ ستاندارتىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن مەكتەپتە تاماقتانۋعا ارنالعان بىرنەشە نۇسقالى ۇلگىلىك ستاندارتتى اس ءمازىرى ازىرلەندى، العاش رەت ىستىق تاعام ازىرلەۋگە مۇمكىندىگى جوق شاعىن جيناقتى مەكتەپتەرگە ارنالعان ءمازىر جاسالدى، - دەدى مينيستر.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەكتىڭ ايتۋىنشا، بيىل ۇ ب ت-عا 210 مىڭنان استام تالاپكەر قاتىستى. ونىڭ ىشىندە 160 مىڭ ادام نەمەسە 76 پايىزى شەكتى بالدى ەڭسەردى. مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتتارىنىڭ كونكۋرسىنا 113 مىڭعا جۋىق ءوتىنىم بەرىلدى. بيىل باكالاۆريات، ماگيستراتۋرا، دوكتورانتۋرانى ەسەپتەگەندە 93 مىڭنان استام گرانت، ونىڭ ىشىندە 77 مىڭنان استام گرانت باكالاۆرياتقا ءبولىندى. كونكۋرس قورىتىندىسى بويىنشا گرانتتار 99 پايىز كولەمىندە يگەرىلدى.
ساياسات نۇربەك پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس، ستۋدەنتتەردى قولداۋ اياسىندا 2020 -جىلمەن سالىستىرعاندا ستۋدەنتتەردىڭ شاكىرتاقىسى 2 ەسەگە ۇلعايعانىن اتاپ ءوتتى.
- جىل سايىن 300 سارالانعان گرانت، پايىزسىز نەسيەلەر بەرىلەدى. بيىلدىڭ ماڭىزدى جاڭالىعى - «كەلەشەك» ءبىرىڭعاي جيناقتاۋ جۇيەسى ەنگىزىلدى. مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى اياسىندا 134 مىڭنان استام شوت اشىلدى. ونىڭ ىشىندە 34768 سالىم «كەلەشەك» جيناقتاۋ جۇيەسىنىڭ قۇرالدارىمەن قوسىلدى. ماڭىزدى اقپارات - تالاپكەرلەرگە مەملەكەتتىك گرانتتاردان باسقا 5 مىڭعا جۋىق گرانت بولىنەتىنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. اكىمدىكتەردىڭ - 1700-دەن استام، جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ - 400، قازاقستان حالقىنا قورىنىڭ - 500، ج و و وزدەرى بولەتىن - 2200 گرانت، - دەدى مينيستر.
ال ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى باۋىرجان الەنوۆ قازىر وقۋ ورىندارى 100 پايىز بەينەباقىلاۋمەن جابدىقتالعانىن، ءبىراق ولاردىڭ تەك 82 پايىزى جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا قوسىلعانىن العا تارتتى.
- ونىڭ ىشىندە 72 پايىزى - جەكەمەنشىك جانە 87 پايىزى مەملەكەتتىك مەكەمەلەر. ەڭ ناشار كورسەتكىش جامبىل وبلىسىندا، پوليتسياعا تەك 16 پايىزى قوسىلعان. سونداي-اق بىردە-ءبىر مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى قوسىلماعان. تۇركىستان وبلىسىندا - 50، ونىڭ ىشىندە جەكە مەنشىك وبەكتىلەر بويىنشا - تەك 17 پايىز، - دەدى ول.
ۇكىمەت وتىرىسىنان قورىتىندىلاعان پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگىنە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە اكىمدىكتەرمەن بىرگە ءبىر اي مەرزىمدە «ادال ازامات» ءبىرىڭعاي ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق ءىس- شارالار جوسپارىن بەكىتۋدى تاپسىردى. بۇل تاربيە جانە وقىتۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ بويىنشا كەشەندى ءارى جان-جاقتى شارالار قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار ۇكىمەت باسشىسى جەرىلىكتى جانە ورتالىق اتقارۋشى ورگاندارعا مىناداي ناقتى تاپسىرمالار جۇكتەدى:
- ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ «نازار اۋدارىڭىز، بالالار!» جەدەل الدىن الۋ شارالارىن ۇيىمداستىرىپ، وتكىزۋى، ونى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريا ەتۋى ءتيىس.
- ءوڭىر اكىمدىكتەرى ءبىلىم بەرۋ نىساندارىنىڭ ماڭىنداعى، اسىرەسە جاڭادان پايدالانۋعا بەرىلەتىن مەكتەپتەردىڭ جول ينفراقۇرىلىمىن جاقسارتۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋى قاجەت.
- ىشكى ىستەر مينيسترلىگى وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگىمەن بىرگە جۇيەلى تۇردە پروفيلاكتيكالىق ساباقتار، اتاپ ايتقاندا مەكتەپ وقۋشىلارىمەن نەگىزگى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرى، ونىڭ ىشىندە جولداعى قاۋىپسىزدىك بويىنشا ينتەراكتيۆتى ساباقتار وتكىزۋى كەرەك.
- وقۋ-اعارتۋ، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىكتەرى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ پراكتيكالىق باعىتتا بولۋىنا باسا ءمان بەرۋ جونىندە شارالار قابىلداۋ قاجەت. سونداي- اق وقۋ ناتيجەلەرى ءۇشىن كوللەدجدەر مەن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ بويىنشا شارالاردى پىسىقتاۋى ءتيىس.
اۆتور
مارلان جيەمباي