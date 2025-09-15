ۇكىمەت پرەزيدەنت جولداۋىن ىسكە اسىرۋ جوسپارىن قابىلداپ، جولداعى قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن پىسىقتايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ساعات 16:00-دە ۇكىمەت وتىرىسى ءوتىپ، وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى 2 ماڭىزدى ماسەلەنى تالقىعا سالادى.
اتاپ ايتقاندا، مينيسترلەر الدىمەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2025 -جىلعى 8-قىركۇيەكتەگى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى جالپىۇلتتىق ءىس-شارالار جوسپارىنىڭ جوباسىن قارايدى.
ودان كەيىن جول قوزعالىسى مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىن پىسىقتايدى. وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا وتەتىن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىنا ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى يگور لەپەحا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالدارىنا جاۋاپ بەرەدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 9-قىركۇيەكتە وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ايتىلعان تاپسىرمالاردى ىسكە اسىرۋ جولدارى تالقىلانعان ەدى.
سول كەزدە پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ۇكىمەت جاھاندىق باسەكەگە قابىلەتتىلىگى جوعارى ەكسپورتتىق وندىرىستەر قۇرۋ باعىتىندا اۆتوموبيل جاساۋ، تەمىرجول ماشينالارىن جاساۋ، حيميا ونەركاسىبى جانە مۇناي- حيميا، سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى قوسا العاندا مينەرالدىق- شيكىزات بازاسىن تولىقتىرۋ، سونداي-اق اگروونەركاسىپتىك كەشەن ونىمدەرىن قايتا وڭدەۋ سياقتى پەرسپەكتيۆالى باعىتتاردى ايقىنداپ وتىرعانىن ايتقان بولاتىن.
ال تسيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان مادييەۆتىڭ ايتۋىنشا، وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر ءۇشىن TUMO ،Tomorrow School ،AI Sana جانە AI OLYMP باعدارلامالارى، سونداي-اق Day of AI باستاماسى ەنگىزىلىپ جاتىر.
مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ءۇشىن AI Qyzmet باعدارلاماسى جۇمىس ىستەيدى، كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردا AI Corporate ىسكە قوسىلادى، ال اۋقىمدى اۋديتوريا ءۇشىن Tech Orda جانە Qazqoders جانە Yandex كۋرستارىن قوسا العاندا، ونلاين- كۋرستار مەن اكسەلەراتسيالىق باعدارلامالار قولجەتىمدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا دارىگەر مارتەبەسى مەن الەۋمەتتىك جاعدايىن ارتتىرۋ باعىتىندا مينيسترلىك وبلىس اكىمدەرىنە «وتباسى بانكپەن» بىرلەسىپ، 2026 -جىلى اسىرەسە كادر تاپشىلىعى وتە جوعارى وڭىرلەردە دارىگەرلەردى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ ۇسىنىلاتىندىعىن ايتتى.
- سونىمەن قاتار، «قازاقتەلەكوممەن» جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىمەن بىرلەسىپ، مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قاماتماسىز ەتۋ ماقساتىندا، 2100 جەدەل جاردەم بريگادالارى جانە 644 ستاتسيوناردىڭ قابىلداۋ بولمەلەرى ۆيدەوباقىلاۋمەن قامتامسىز ەتىلەدى. وسىلايشا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ۋاقتىلى جانە ساپالى ورىنداۋ ءۇشىن جان- جاقتى شارالار قابىلدانادى، - دەدى ول.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعىنىڭ بازاسىندا كوشى- قون اعىنى ماسەلەلەرى جونىندەگى تالداۋ ورتالىعى قۇرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
مۇنان بولەك Migration.Enbek.kz كوشى-قون پروتسەسى تۋرالى پورتال جۇمىس ىستەپ تۇر. پورتال شەتەلدىك جۇمىس كۇشىنىڭ قوزعالىسىن، قانداستاردى تىركەۋ، ەسەپكە الۋدى قوسا العاندا، ەل ىشىندە دە، ودان تىس جەرلەردە دە ەڭبەك رەسۋرستى قوزعالىسىنا بايلانىستى بيزنەس پروتسەستى اۆتوماتتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەردى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك AI- Sana باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
باعدارلامانىڭ ماقساتى - ستۋدەنتتەردى جاساندى ينتەللەكتىنى ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالالارىندا قولدانۋعا ۇيرەتۋ، ستارتاپ اشۋعا جانە كاسىپكەرلىككە باۋلۋ. ول باعدارلاما ءتورت كەزەڭنەن تۇرادى.
ءبىرىنشى، بارلىق ستۋدەنت Coursera ،Huawei جانە Astana Hub پلاتفورمالارىندا جاساندى ينتەللەكت نەگىزدەرىن مەڭگەرەدى.
ەكىنشى، ارنايى باعدارلاما ارقىلى ستۋدەنتتەر كاسىپكەرلىكتى، جاساندى ينتەللەكتىنى ءتۇرلى جوبالاردا قولدانۋدى جانە جاڭا يدەيا ويلاپ تابۋدى ۇيرەنەدى.
ءۇشىنشى، ستۋدەنتتەر ءوز جوبالارىن جاساپ، مەنتورلار مەن ساراپشىلاردىڭ قولداۋىمەن دامىتادى.
ءتورتىنشى، ۇزدىك جوبالار ستارتاپقا اينالىپ، حالىقارالىق دەڭگەيگە شىعادى.
تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ تۋريزم سالاسىن دامىتۋ ءۇشىن زاڭنامانى جەتىلدىرۋ جۇمىسى قولعا الىنعانىن تىلگە تيەك ەتتى.
- اكىمدىكتەرگە ەلدى مەكەندەردەن تىس اۋماقتا، سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق پاركتەردە تۋريستىك ينفراقۇرىلىم سالۋ قۇقىعى بەرىلدى. فەرمەرلەرگە اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىندە جەڭىل قۇرىلىستار مەن از قاباتتى قوناقۇيلەر سالىپ، اگروتۋريزممەن اينالىسۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەدى مينيستر.
اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ 2030 -جىلعا قاراي ەلدە ءىرى قارا مال سانى 12 ميلليونعا، ۇساق مال باسى 30 ميلليونعا جەتكىزىلەتىگىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بانكتەردەن مىنا باعىتتاردا قارجى تارتىلادى:
1. 5% دىق جەڭىلدەتىلگەن كرەديت بەرۋدى تاۋارلىق شارۋاشىلىقتارعا، قۇس فابريكالارىنا جانە وزگە دە باعىتتارعا كەڭەيتۋ؛
2. اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ اسىل تۇقىمدى مال باسىن ساتىپ الۋعا ارنالعان «ۇزاق مەرزىمدى» جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋدى ەنگىزۋ؛
3. «دامۋ» ينستيتۋتى ارقىلى قامتۋ دەڭگەيىن %80 عا دەيىن كەپىلدىك بەرۋ تەتىگىن ەنگىزۋ.
وتىرىستى قورىتىندىلاعان پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ بارلىق ۆەدومستۆوعا ناقتى تاپىرمالار جۇكتەدى.
- پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندەگى تسيفرلىق ءتاسىل ازاماتتار مۇددەسىنە ساي بولۋىن قامتاماسىز ەتىپ، اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن ەسەلەپ ارتتىرادى. جاپپاي سيفرلاندىرۋ ارتاراپتاندىرۋمەن قاتار، ەكونوميكانى كەشەندى تۇردە جاڭعىرتۋعا جانە قازاقستاندى جاھاندىق ارەنادا باسەكەگە قابىلەتتى ەل رەتىندە دامىتۋعا ىقپال ەتەدى. ۇكىمەت جولداۋدا ايتىلعان مىندەتتەردى جەدەل ورىنداۋعا بار كۇش- جىگەرىن جۇمىلدىرادى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.