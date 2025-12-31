ۇكىمەت پەن قوعام: جۇلدىزشىلار كەلەر جىلدى قالاي بولجادى
استانا. KAZINFORM - استرولوگيالىق تۇرعىدان العاندا، 2026-جىل وتپەلى كەزەڭ، وعان قوسا الەم مەن ادامنىڭ ەسكىدەن ارىلىپ، جاڭاعا ۇمتىلاتىن ۋاقىتقا اينالادى. سوندىقتان بىرنەشە كۇندە مەملەكەت ءۇشىن دە، قوعام ءۇشىن دە كۇردەلى جولعا تۇسەتىندەيمىز. وسى رەتتە Kazinform ءتىلشىسى جاڭا جىل قارساڭىندا استرولوگ بولجامىن تالداپ، ونى ۇكىمەت مۇشەلەرىنىڭ جۇلدىزناماسىمەن ساباقتاستىرىپ كوردى.
توقتى
2026-جىل توقتىلارعا قاجىر - قايرات سىيلاپ، كوماندالىق دامۋعا ەسىك اشادى.
بۇل جىلدا كۇش-جىگەرىن سىنالىپ، ال باستى جەتىستىك وزگەلەرمەن سەلبەسە جەتكەن ناتيجەدەن كورىنبەك. توقتىلارعا ىشكى كۇيىن نازارعا الۋ ماڭىزدى، سەبەبى 2026-جىل جاۋاپكەرشىلىك پەن ءوسۋ مەكتەبىنە اينالادى.
- ماقتان ءۇشىن نەمەسە اينالاسىنداعىلارعا ءبىر نارسەنى دالەلدەۋگە دەگەن ۇمتىلىسپەن تۋىنداعان قىزبا شەشىمنەن اۋلاق بولۋ كەرەك، - دەيدى استاناداعى كاسىبي استرولوگ يرينا ءابدىرايىموۆا.
استرولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسى كومانداداعى توقتىلارعا جەمىستى بولادى. ءۇشىنشى توقساننان باستاپ ولاردىڭ ەنەرگياسى تاسىپ، كەيىن ىقپالدى ادامدارمەن جولى تۇيىسەدى. سونىمەن قاتار، توقتىلار ءومىرىن وزگەرتەتىن تانىستاردى ورتاق جوبالار، الەۋمەتتىك جەلى، بىرلەسە ىستەگەن باستامالار ارقىلى تابادى.
ايتا كەتەيىك، قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ (01.04.1978) پەن سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ (31.03.1967) جۇلدىزناماسى توقتى.
تورپاق
تورپاقتار ءۇشىن 2026-جىل - تۇراقتىلىق پەن ىشكى كەلىسىم جىلى. ولار ماتەريالدىق جاعدايعا نازار اۋداراتىن ۋاقىت كەلەدى.
جۇلدىزناما تورپاقتاردىڭ قارجىلىق احۋالى جاقسارادى دەپ وتىر، الايدا ول ءۇشىن تاباندى ەڭبەك ەتىپ، جاۋاپكەرشىلىك الۋدان قورىقپاۋ شارت. جەكە قارىم-قاتىناستا وزگەرىس جوق ەمەس: جاقىن جانعا كۇمان ارتۋى نەمەسە كەرىسىنشە، وتباسىن نىعايتۋعا دەگەن ۇمتىلىس پايدا بولادى.
جاز ايلارىندا تورپاق ءوزىن باعالاۋدى ۇيرەنەدى. تالانتىن كورسەتۋگە، جاڭا جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا، ماڭىزدى وقيعالاردىڭ ورتاسىنان تابىلۋعا ىنتا ارتادى دەگەن بولجام بار.
- نەگىزگى كەڭەس - بايسالدى بولۋ جانە جاعىمپازدىققا بوي الدىرماۋ. كۇشىن اسىرا باعالاۋ جانە تىم ۇلكەن مىندەتتەردى مويىنعا الۋ قاۋىپتى، ويتكەنى جالعىز جەتىستىككە جەتۋ قيىن، - دەپ بولجادى استرولوگ.
تورپاقتار ءۇشىن ساتتىلىك مالىمدەمەلەر ارقىلى ەمەس، قاجىرلى ەڭبەك پەن كۇشىن باعامداۋ ارقىلى كەلەدى. بارلىق قاربالاس دۇنيە ولاردى اينالىپ ءوتىپ، ءوزى مەن جاقىندارىنا كوڭىل بولۋگە مۇمكىندىك تۋادى. استرولوگتار تورپاقتارعا بۇل مۇمكىندىكتەن ايىرىلماۋعا كەڭەس بەرەدى.
جۇلدىزناماسى تورپاققا تۇس كەلگەن مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى: پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار (08.05.1971)، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ (02.05.1965)، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك (18.05.1981)، ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ (01.05.1979)، كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ (20.05.1967).
ەگىزدەر
ەگىزدەر ءۇشىن 2026-جىل - قايتا قالىپتاسۋ مەن اۋقىمدى جوسپارلار جىلى. جىل باسى ولارعا ىشكى الەمگە نازار اۋدارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، دەمەك شىنايى قالاۋدى تابۋعا، دەمالۋعا، قورىتىندى شىعارۋعا، بۇرىنعى ىستەردى اياقتاۋعا تاماشا كەزەڭ. وسى كەزەڭدەگى بارلىق جەتىستىك مۇقيات نازار سالۋ ارقىلى، تىنىش رەجيمدە جۇمىس ىستەۋ ناتيجەسىندە قول جەتپەك.
جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا ەگىزدەر جەڭىسكە جەتەدى، تەز كوتەرىلەدى. ولاردىڭ قارىم-قابىلەتىن بايقايتىندار كوبەيەتىن بولادى. سونداي-اق بۇل كەزەڭ ماحاببات، رومانتيكا جانە شىعارماشىلىق ءۇشىن وتە قولايلى.
- ومىرىڭىزدە قىزىقتى ادامدار پايدا بولادى، مۇمكىندىكتەرگە كەزىگەسىز. باستىسى، ەركىن بولۋعا ۇمتىلىڭىز، سوندا ءسىزدىڭ يدەياڭىز بەن ءسوزىڭىز سالماقتانا تۇسەدى. ۇجىمداعى ەڭ ماڭىزدى ادامعا اينالار كۇن جاقىن، - دەپ كەڭەس بەردى يرينا ءابدىرايىموۆا.
2026-جىلى ەگىزدەر ءۇشىن تابىستىڭ كىلتى - ءتارتىپ پەن تاباندىلىق. يدەيا كوپ، ءبىراق ناتيجە تەك جۇيەلى ارەكەتپەن كەلەدى. جىل مۇمكىندىكتەر سىيلايدى، الايدا ولاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن وزگەرىسكە دايىندىق پەن سانالى ەڭبەك قاجەت.
ۇكىمەتتە جۇلدىزناماسى ەگىزدەر: پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ (13.06.1983) جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ (12.06.1966).
شايان
شايان بەلگىسىنىڭ وكىلدەرى ءۇشىن 2026-جىل - ىشكى گۇلدەنۋ جىلى. جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسى كۇش-قۋاتقا تولى كەزەڭ بولادى. قاڭتاردان باستاپ جازدىڭ ورتاسىنا دەيىن ەڭ جايلى ۋاقىت: سەنىم ارتادى، ەنەرگيا تاسىپ، ىشكى ۇيلەسىم تۋادى. شاياندار ينتۋيتسياسىنا سەنۋى كەرەك - ىشكى داۋىس ماڭىزدى ماسەلەدە دۇرىس شەشىمدى نۇسقايدى.
جازدان كەيىن شاياندار ءۇشىن جىلدىڭ ەنەرگياسى ءبىرقالىپتى بولا تۇسەدى. بۇل قۇلدىراۋ كەزەڭى ەمەس، كەرىسىنشە قول جەتكەن جەتىستىكتى نىقتاپ بەكىتىپ، العا جىلجيتىن ۋاقىت ەكەنى انىق. الايدا جاعىمدى. بولجامعا قاراماستان، جىل بارىسىندا مانساپ جولى كەرى كەتۋى مۇمكىن.
- تاباندىلىق پەن جاۋاپكەرشىلىكتى تالاپ ەتەتىن جاعدايلار تۋىنداۋى مۇمكىن. مۇنى جۇرەككە جاقىن قابىلداماڭىز، قايتا شىڭدالا ءتۇسىڭىز. اسىرەسە جۇمىس بارىسىندا اسىعىس شەشىمنەن ساق بولىڭىز. كەيبىر ۇسىنىس پەن ادامدار كۇتكەنىڭىزدەي بولماۋى مۇمكىن، سوندىقتان اقپاراتتى تەكسەرىپ، سەنىمدى دەرەككوزگە عانا جۇگىنىڭىز، - دەدى استرولوگ.
ياعني 2026-جىلى شاياندار ءۇشىن ءوزىن قالىپتاستىرۋ كەرەك. ولار قاۋىپسىز ءارى ۇيلەسىمدى ورتاعا جاقىن جۇرسە، جەتىستىككە جەتۋ وڭاي.
قورىتا ايتساق، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين (22.07.1969) جانە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا (04.07.1974) وسى بەلگىگە جاتادى.
ارىستان
2026-جىل ارىستاندار ءۇشىن قوزعالىسقا تولى كەزەڭ بولماق. ءبىر جاعىنان، مانساپ پەن قوعامدىق ومىردە قولداۋ كۇشەيسە، ەكىنشى جاعىنان جەكە جانە سەرىكتەستىك قاتىناستاردا سىناقتار ورىن الۋى مۇمكىن.
جىلدىڭ العاشقى جارتىسى سالىستىرمالى تۇردە ءبىرقالىپتى وتەدى. بۇل ۋاقىتتا ارىستاندار بۇرىن باستالعان ىستەردى اياقتاپ، جاعدايدى سارالاپ، اشىق ارەكەتتەن گورى دايىندىق پەن ىشكى جۇمىستى تاڭداعانى دۇرىس.
ال شىلدەدەن كەيىن ناعىز سەرپىلىس باستالادى. كۇش-قۋات ارتىپ، كاسىبي وسۋگە، جەكە باستامالاردى ىسكە اسىرۋعا جانە قوعام الدىندا تانىلۋعا جول اشىلادى. بۇل كەزەڭ - باتىل شەشىم قابىلداپ، جاڭا دەڭگەيگە شىعۋعا قولايلى ۋاقىت.
الايدا تابىسقا ماسايراماي، قاسىڭىزدا جۇرگەن جانداردىڭ ۇلەسىن ۇمىتپاعان ءجون. جىل بويى سەرىكتەستەرمەن، باسەكەلەستەرمەن قارىم-قاتىناس ەرەكشە نازاردى تالاپ ەتەدى. ارانداتۋلار مەن كەلىسپەۋشىلىكتەر بولۋى مۇمكىن، سوندىقتان مامىلەگە جاقىن بولۋ ءتيىمدى. بيىل ارىستانداردىڭ باستى كۇشى - اشىق قارسىلاسۋدا ەمەس، سالماقتى ءسوز بەن ديپلوماتيادا.
ارىستان بەلگىسىندە تۋعاندار قاتارىندا ۇكىمەت مۇشەلەرى دە بار. ولاردىڭ اراسىندا ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ (11.08.1961) پەن ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسبايەۆ (28.07.1980) بار.
بيكەش
بيكەشتەر ءۇشىن 2026-جىل جاڭا مۇمكىندىككە تولى. جىل باسىندا جوسپار قۇرۋ، كەلىسسوز جۇرگىزۋ، وقۋ مەن يدەيا ۇسىنۋ ءساتتى جۇرەدى. ايتىلعان ءسوز ەلەنەدى، باستامالار قولداۋ تابادى. جازدان كەيىنگى كەزەڭ تۇراقتى ارناعا تۇسەدى.
سونىمەن بىرگە جاۋاپكەرشىلىك ارتىپ، جۇمىستا قىسىم سەزىلۋى مۇمكىن. قىزمەت بارىسىندا جاڭا تەحنولوگيالاردى تەز مەڭگەرۋگە تۋرا كەلەدى.
بۇل جىلى بيكەشتەر ءۇشىن باستى تالاپ - يكەمدىلىك. ەسكى تاسىلدەردەن ارىلىپ، جاعدايعا قاراي شەشىم قابىلداۋ ماڭىزدى. قوسىمشا مىندەتتەر العاشىندا اۋىر كورىنۋى مۇمكىن، ءبىراق ول كاسىبي تۇرعىدا وسۋگە جول اشادى.
- بيىلعى ەڭ قاجەت قابىلەت - جاعدايعا بەيىمدەلە ءبىلۋ. ەسكى تاسىلدەرگە جابىسىپ قالماعان ءجون. تاپقىرلىق تانىتىپ، قاجەت كەزدە ستاندارتتان تىس شەشىم قابىلداۋعا دايىن بولىڭىز. بارلىعىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋدىڭ قاجەتى جوق. باستىسى، مۇمكىندىكتەردى ۇتىمدى پايدالانىپ، كەز كەلگەن سىن-قاتەرگە يكەمدى جاۋاپ بەرۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى استرولوگ بيكەش بەلگىسىنىڭ وكىلدەرىنە.
ولاردىڭ قاتارىندا تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ (30.08.1984) پەن وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا (25.08.1983) بار.
تارازى
كەلەر جىل تارازىلار ءۇشىن وزگەرىستەر اكەلەدى. بۇل جىل جاڭارۋ مەن سىناقتان ءوتۋ كەزەڭى، ءبىراق تابيعي تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ ماڭىزدى.
جىلدىڭ باسىندا قارجى مەن سەرىكتەستىك ماسەلەلەرى قيىندايدى، ءبىراق قاجەت ساباقتار بەرەدى. جاقىن جانە ىسكەرلىك بايلانىستار بەرىكتىككە سىنالادى. كۇردەلى كەلىسسوزدەر، مۇددەلەر قاقتىعىسى نەمەسە ىنتىماقتاستىق شارتتارىن قايتا قاراۋ جاعدايلارى كەزدەسۋى مۇمكىن. مۇنداي كەزدە قيىن اڭگىمەنى اينالىپ وتپەي، ديپلوماتيالىق ۇستانىم تانىتۋ كەرەك. ورتاق رەسۋرستاردى، ينۆەستيتسيالاردى باسقارۋدا ءتارتىپ ساقتاۋ ماڭىزدى. قارىزداردان اۋلاق بولىڭىز جانە بارلىق قۇجاتتى مۇقيات تەكسەرىڭىز.
جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا جاعداي وزگەرەدى. ەڭبەكتەرىڭىز باعالانادى.
- وزگەرىستەر كۇردەلى كورىنگەنىمەن، سوڭىندا جاقسى ناتيجەگە اپارادى. رومانتيكالىق جانە شىعارماشىلىق ىستەردە ساق بولىڭىز. اقپاراتتى تەكسەرىپ، سالقىنقاندىلىق ساقتاڭىز. كەنەتتەن تۇسكەن ۇسىنىستار مەن تانىستىقتارعا اشىق بولىڭىز. اشىقتىق سىزگە ساتتىلىك اكەلەدى، - دەپ كەڭەس بەرەدى استرولوگ.
قازاقستان ۇكىمەتىندەگى بۇل بەلگىنىڭ وكىلى - قورعانىس ءمينيسترى داۋرەن قوسانوۆ (14.10.1969).
سارىشايان
2026-جىل سارىشاياندار ءۇشىن ءوسۋ مەن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلۋدىڭ جىلى بولادى. تاسىعان ەنەرگيا اعىمى العا جەتەلەيدى، ءبىراق اقىل مەن يكەم دە كەرەك.
جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا ەسكى قورقىنىشتان، شەكتەۋلى سەنىمنەن، پسيحولوگيالىق كەدەرگىدەن ارىلۋعا ەڭ قولايلى ۋاقىت.
جازدان كەيىن كاسىبي ءوسۋ، حالىقارالىق جوبالاردا تابىس باستالادى.
- حالىقارالىق دەڭگەيگە شىعاراتىن داعدىنى قولعا الىڭىز. يدەياڭىز بەن ارەكەتىڭىز قولداۋ تابادى. ۋاقىتتى دۇرىس قۇرىپ، ناقتى ماقسات قويساڭىز، جەتىستىككە جەتۋ جەڭىل بولادى. ءبىراق جاقىن قاتىناس پەن سەرىكتەستىككە بايلانىستى قيىندىقتار تۋىنداۋى مۇمكىن. نەكە مەن ىسكەرلىك بايلانىس يكەمدىلىكتى تالاپ ەتەدى، - دەيدى استرولوگ.
ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ (24.10.1968) پەن توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ارىنوۆتىڭ (29.10.1983) جۇلدىزناماسى - سارىشايان.
مەرگەن
2026-جىل مەرگەندەر ءۇشىن ءوسۋ مەن جاڭا بەلەستەرگە جەتۋدىڭ جىلى بولادى. ءپوزيتيۆتى ەنەرگيا ولاردى العا جەتەلەيدى.
جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا وزگەرىستەر بولۋى مۇمكىن. رۋحاني جولدى نەمەسە شابىت بەرەتىن ماقساتتى انىقتاۋعا قولايلى كەزەڭ.
- ءسىزدى حالىقارالىق دەڭگەيگە شىعاراتىن مىندەتتەرگە باتىل كىرىسىڭىز. يدەيالارىڭىز بەن ارەكەتتەرىڭىز قولداۋ تابادى. ۋاقىتتى جۇيەلەي ءبىلۋ جانە ايقىن ماقسات قويا ءبىلۋ - ءسىزدىڭ باستى ماقساتىڭىز بولماق. جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراساڭىز، ەلەۋلى جەتىستىكتەرگە جول اشىلادى. ءبىراق مەرگەندەردە جاقىن قارىم- قاتىناس پەن ىنتىماقتاستىق سالاسىندا شيەلەنىس بولۋى مۇمكىن. نەكە مەن ىسكەرلىك بايلانىستار ەرەكشە يكەمدىلىكتى تالاپ ەتەدى. ىمىراعا كەلۋ قابىلەتىڭىز سىنالادى، ءسىزدى قاقتىعىستارعا يتەرمەلەۋى مۇمكىن. سوندىقتان بيىلدىڭ نەگىزگى داعدىسى - جەكە كەڭىستىكتى ساقتاي وتىرىپ، كەلىسىمگە كەلە ءبىلۋ، - دەدى استرولوگ.
مەرگەندەر قاتارىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ (13.12.1980) جانە ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ (01.12.1977) بار.
تاۋەشكى
2026-جىل تاۋەشكىلەر ءۇشىن سابىر مەن ستراتەگيا جىلى بولادى. بۇل كەزدە جىلدام ارەكەتتەن گورى، ءار قادامدى ويلاپ جاساۋ كەرەك. قۋاتىڭىزدى اسىرا باعالاۋعا بولمايدى. جىل باسىنان باستاپ جاڭا جوبالارعا دەن قويۋ ەرتە.
تەك سەنىمدى تاپسىرمالارعا كىرىسىڭىز. قيىن ورىندالاتىن ۋادەلەر بەرمەڭىز، اسىرەسە ىسكەرلىك كەلىسىمدەردە. ايتپەسە بەدەلىڭىزگە نۇقسان كەلۋى مۇمكىن.
جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا جاعداي جەڭىلدەيدى، قىسىم ازايادى، ءبىراق تولىق دەمالۋعا ءالى ۋاقىت بار. ءار قيمىلىڭىزدى ەسەپتەپ، ۇنەمدى جۇمىس ىستەڭىز. سول كەزدە جىل باسىندا قابىلداعان شەشىمدەردىڭ جەمىسىن كورەسىز.
- ءىرى ينۆەستيتسيالار مەن قارىزداردان، قارجىلىق اۆانتيۋرادان اۋلاق بولىڭىز. قازىر تاۋەكەل وتە جوعارى، ەسەپتەر قاتە بولۋى مۇمكىن. ۇلكەن ماقساتتارعا ەمەس، كۇندەلىكتى ماسەلەلەردى شەشۋگە كوڭىل ءبولىڭىز. سەنىمدى ادامدار - جاقىن جاندار مەن ۋاقىتپەن سىنالعان ارىپتەستەر، - دەدى يرينا ءابدىرايىموۆا.
ەسكە سالايىق، تۋعان كۇنى تاۋەشكىلەر جۇلدىزناماسىنا تۋرا كەلگەن شەنەۋنىكتەر: پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ(08.01.1969)، ەڭبەك ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا (16.01.1968)، ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ (01.01.1975).
سۋقۇيعىش
2026-جىل سۋقۇيعىشتار ءۇشىن جاڭارۋ جىلى بولادى. بۇل - ەسكى ادەتتەن، شەكتەۋشى ويلاردان ارىلۋ ۋاقىتى.
جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا جاڭا جوسپار تۇزەتىن ۋاقىت كەلەدى. كەيدە ءوزىڭىزدى كوپ نارسەگە قابىلەتتى سەزىنۋىڭىز مۇمكىن، ءبىراق اسىقپاڭىز. ۋادە بەرەردە اباي بولىڭىز، جوسپارلار كەيدە كۇتپەگەن كەدەرگىلەرگە ۇشىراۋى مۇمكىن، سوندىقتان يكەمدى بولعان دۇرىس
- ءاربىر دەتالعا نازار اۋدارىڭىز. باتىلدىعىڭىز بولاشاققا جول اشادى. جاڭا جىل - تاجىريبە جاساپ، جاڭا شەشىمدەر ىزدەۋگە ءتيىمدى ۋاقىت. ينتۋيتسياڭىزعا سەنىڭىز، ول ءسىزدى قاتەلىكتەردەن ساقتايدى، - دەيدى استرولوگ.
سۇقۇيعىشتار قاتارىندا قر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا بار.
بالىقتار
2026-جىل بۇل جۇلدىز بەلگىلەرى ءۇشىن مۇمكىندىك اشىلادى. جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا بەلسەندى بولىپ، ءوزىن كورسەتەدى. دوستاردىڭ كومەگى، تانىستار مەن سەرىكتەستەردىڭ ۇسىنىسى - تابىسقا جەتۋدىڭ باستى جولى. اۋقىمدى. ناتيجە بىرلەسە جاسالعان جوبالاردان، قوعامدىق ءىس-شارالاردان كەلەدى.
جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسى تىنىش وتەدى. بەلسەندىلىك ازايىپ، ىستەرىڭىز تۇراقتانادى.
- ءبىر سىناقتى باستان كەشىرۋى مۇمكىن. جۇمىس پەن ۇزاق مەرزىمدى جوسپارلاردا قيىندىقتار تۋىنداۋى مۇمكىن. جۇمىستا كۇتپەگەن وزگەرىستەر، جاڭا باسشىلىق نەمەسە جاڭا تەحنولوگيانى تەز ۇيرەنۋ قاجەت بولۋى مۇمكىن. وزگەرىستەرگە قارسى شىقپاڭىز، وعان شىعارماشىلىقپەن قاراساڭىز، قيىندىقتاردى ءوز پايداڭىزعا اينالدىرا الاسىز، - دەپ توقتالدى جۇلدىزشى.
ايتا كەتەيىك، بالىقتار - قازاقستان ۇكىمەتى مۇشەلەرىندە جوق بەلگى.
***
استرولوگيا - سيمۆولدار سيقىرى. ول تاعدىردى بولجامايدى، تەك ءومىر جولىنداعى باعىتتاردى كورسەتىپ، ءوزىڭىزدى تىڭداۋعا كومەكتەسەدى. قۇلاق ءتۇرىڭىز!