ۇكىمەت كيىك سانىن رەتتەۋ جانە مۇيىزدەرىن تاڭبالاۋ ماسەلەسىن قارادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكلياردىڭ توراعالىعىمەن كيىكتەر پوپۋلياتسياسىن تۇراقتى باسقارۋ بويىنشا وتكىزىلگەن ءىس- شارالاردىڭ قورىتىندىلارى تىڭدالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپاءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەڭەستە ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ، سونداي-اق باسقا دا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى ءسوز سويلەدى.
ەكولوگيا مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا قازاقستانداعى كيىكتەردىڭ سانى بۇگىن رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى 4 ميلليون داراق، سونداي- اق تولدەۋدەن كەيىن شامامەن 5 ميلليون داراق بولدى. وسىنداي قارقىندى ءوسۋدى ەسكەرە وتىرىپ، ۋاكىلەتتى ورگاندار زوولوگيا ينستيتۋتى دايىنداعان بيولوگيالىق نەگىزدەمە نەگىزىندە اۋىل شارۋاشىلىعىنا زيان كەلتىرمەۋ جانە ەكوجۇيەلىك تەپە- تەڭدىكتى ساقتاۋ ءۇشىن جانۋارلار سانىن تۇراقتى باسقارۋ بويىنشا ءىس-شارالار جۇرگىزدى.
ماسەلەن، وسى جىلى 1-شىلدەدەن 30 - قاراشاعا دەيىن 196 مىڭعا جۋىق داراق تاركىلەندى، ۇشالارى وتاندىق ەت وڭدەۋ كاسىپورىندارىنا بەرىلدى. جۇمىستار عىلىمي ۇسىنىمدارعا سايكەس قاتاڭ تۇردە جۇرگىزىلدى.
- دەريۆاتتاردى ەسەپكە الۋعا جانە ساقتاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. كيىكتەردىڭ بارلىق ءمۇيىزى ەسكەرىلىپ، تاڭبالانىپ، مينيسترلىككە ۆەدومستۆولىق باعىنىستى «وحوتزووپروم» ءو ب» ر م ق ك ۇيىمىندا كۇشەيتىلگەن كۇزەت جانە مامانداندىرىلعان ينفراقۇرىلىم جاعدايلارىندا ساقتالادى.
دەريۆاتتاردى سيفرلىق تاڭبالاۋ جانە حالىقارالىق رەتتەۋ ماسەلەلەرى جەكە قارالدى. «قازاقتەلەكوم» ا ق-مەن بىرلەسىپ تولىق قاداعالاۋدى جانە زاڭدى اينالىمدى قامتاماسىز ەتەتىن كيىك مۇيىزدەرىن تاڭبالاۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ۇسىنىلعان جۇيە CITES حالىقارالىق كونفەرەنسياسىندا قولداۋ تاپتى جانە قازاقستاندىق دەريۆاتتاردىڭ ەكسپورتىنا شەكتەۋلەردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن الىپ تاستاۋ ءۇشىن نەگىز رەتىندە قاراستىرىلادى، - دەلىنگەن ۇكىمەت حابارلاماسىندا.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا رومان سكليار ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنە جانە باسقا دا مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارعا 2026 -جىلعا كيىك سانىن تۇراقتى باسقارۋعا دايىندىق بويىنشا شارالار قابىلداۋدى، سونداي-اق CITES شەشىمدەرىن ەسكەرە وتىرىپ، دەريۆاتتاردىڭ تاڭبالانۋى مەن اينالىمى جونىندەگى نورماتيۆتىك بازانى قالىپتاستىرۋدى اياقتاۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەلىك باتىس قازاقستاندا كيىك ەتىن وڭدەۋ كەشەنىن سالۋ كوزدەلىپ وتىر.