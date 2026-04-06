ۇكىمەت كونستيتۋتسيانى ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى 2026 -جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىن ءتۇسىندىرۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارىن بەكىتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءتيىستى قاۋلىعا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قول قويدى.
قۇجات كونستيتۋتسيانىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى ۇيىمداستىرۋعا، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋ، نەگىزگى زاڭ ەرەجەلەرىنەن تۋىندايتىن زاڭنامالىق شارالاردى جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالعان.
جوسپار ءۇش باعىت بويىنشا 36 ءىس-شارانى قامتيدى: ۇيىمداستىرۋ شارالارى، اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جانە كونستيتۋتسيانىڭ ورىندالۋىن قۇقىقتىق قامتاماسىز ەتۋ.
اتاپ ايتقاندا، ۇيىمداستىرۋشىلىق ءىس-شارالار اياسىندا كونستيتۋتسيا ءماتىنىن باسىپ شىعارۋ جانە تاراتۋ، ونىڭ ىشىندە مۇگەدەكتىگى بار ادامدار ءۇشىن بەيىمدەلگەن فورماتتا ازىرلەۋ. كونستيتۋتسيا ەلەكتروندى پلاتفورمالاردا ورنالاستىرىلادى.
سونداي-اق عىلىمي-ساراپتامالىق قامتاماسىز ەتۋ، اقپاراتتىق- كورنەكى بەزەندىرۋ، تاقىرىپتىق ماتەريالدار شىعارۋ، كورمە جانە اعارتۋشىلىق جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا ءىس-شارالار جوسپارلانعان.
حالىقتىڭ قۇقىقتىق مادەنيەتى مەن قۇقىقتىق ساۋاتتىلىعىن قالىپتاستىرۋ ىسىنە كوڭىل بولىنۋدە. جوسپارعا وقىتۋ سەمينارلارى مەن ءبىلىم بەرۋ ءىس- شارالارىن وتكىزۋ، مەكتەپ جانە ج و و باعدارلامالارىنىڭ مازمۇنىن جاڭارتۋ، «قۇقىق نەگىزدەرى» جانە «زاڭ مەن ءتارتىپ» كۋرستارىن، ادىستەمەلىك ماتەريالدار مەن بالالار باسىلىمدارىن ازىرلەۋ كىرەدى.
اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى اياسىندا ءبىرقاتار ءىس-شارالار مەن كەشەندى مەديا- جوسپار ازىرلەندى.
كونستيتۋتسيانىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن قۇقىقتىق قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى ءىس-شارالار، ونىڭ ىشىندە زاڭنامالىق شارالاردى ىسكە اسىرۋ، قولدانىستاعى زاڭنامانى تالداۋ، نەگىزگى زاڭنىڭ نورمالارىن ەسكەرە وتىرىپ، ستراتەگيالار مەن تۇجىرىمدامالاردى وزەكتەندىرۋ شارالارى بولەك قاراستىرىلعان.
جالپى جوسپار كونستيتۋتسيا نورمالارىن حالىق اراسىندا كەڭىنەن ءتۇسىندىرۋدى جانە ەلىمىزدىڭ نەگىزگى زاڭ ەرەجەلەرىنىڭ تولىققاندى جۇزەگە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى.