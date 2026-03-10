ۇكىمەت كوممەرتسيالىق يپوتەكانى كوبەيتۋدى تاپسىردى: وتباسى بانك وسال ساناتتارعا كوڭىل بولمەك
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك باعدارلامالارعا جۇكتەمەنى ازايتۋ ءۇشىن قولجەتىمدى كوممەرتسيالىق يپوتەكانى دامىتىپ، كولەمىن ۇلعايتۋ قاجەت. بۇل تۋرالى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ تاپسىرما بەردى.
- ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنە ۇلتتىق بانكپەن جانە باسقا دا مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ كوممەرتسيالىق يپوتەكاسىن جانە تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ قۇرالدارىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ بويىنشا جاڭا تاسىلدەردى ازىرلەۋدى تاپسىرامىن. وتباسى بانك ءوز كەزەگىندە، حالىقتىڭ وسال ساناتتارىن قولداۋعا باسا كوڭىل بولۋگە ءتيىس، - دەدى و. بەكتەنوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
سونىمەن بىرگە، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنە 1-شىلدەگە دەيىن قابىلدانعان قۇرىلىس كودەكسى اياسىندا نورماتيۆتىك اكتىلەردى ۋاقىتىلى جاڭارتىپ، قابىلداۋدى، ولاردى ىسكە اسىرۋ كەزىندە ۇزدىكسىز باقىلاپ وتىرۋ تاپسىرىلدى. وعان قوسا، قۇرىلىس كولەمى جىل سايىن ۇلعايىپ، قۇرىلىس ماتەريالدارىنا سۇرانىس ارتىپ كەلەدى.
- تاپشىلىق پەن باعانىڭ وسۋىنە جول بەرمەۋ، سونداي- اق وتاندىق ءوندىرىستى قولداۋ ماقساتىندا قاجەتتى قۇرىلىس ماتەريالدارى مەن جابدىقتارىن شىعارۋ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بيىل ەلىمىزدە وسىنداي 38 جاڭا جوبانى ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان. ونەركاسىپ مينيسترلىگى «بايتەرەك» حولدينگىمەن بىرلەسىپ، ولاردىڭ ۋاقىتىلى ىسكە قوسىلۋىن قامتاماسىز ەتسىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر وڭىرلەردە قولجەتىمدى باسپانامەن قامتۋ باعدارلاماسىن جانداندىرۋ كەرەكتىگىن ايتقان ەدى.
بىلتىر قۇرىلىستىڭ ساپاسىنا قاتىستى رەسمي تۇردە 63 مىڭنان استام شاعىم كەلىپ تۇسكەن.