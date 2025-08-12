ۇكىمەت جاڭا وقۋ جىلىنا دايىندىق ماسەلەسىن پىسىقتايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ساعات 10:00-دە ۇكىمەت ۇيىندە ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. كۇن تارتىبىنە جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا دايىندىق ماسەلەسى شىعارىلىپ وتىر.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا وتەتىن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا:
- وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆ،
- عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك باق وكىلدەرى تاراپىنان تۋىندايتىن ساۋالدارعا جاۋاپ بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، 2025- 2026 وقۋ جىلىندا شامامەن 300 مىڭ وقۋشى ورنىنا ارنالعان 200 دەن استام جاڭا مەكتەپ اشۋ جوسپارلانعان. ونىڭ ىشىندە 206 مىڭ ورىندىق 112 مەكتەپ «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا سالىنادى. جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندە 15 اپاتتى مەكتەپ جويىلىپ، ءۇش اۋىسىمدى وقىتۋ توقتاتىلادى، شامامەن 150 مىڭ ورىن تاپشىلىعى قىسقارادى، سونداي- اق اۋىل مەكتەپتەرىندەگى وقۋ جاعدايى قالالىق ستاندارتتارعا جاقىندايدى.
سونىمەن قاتار 245 مەكتەپتە اۋقىمدى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى باستالدى. بۇل جۇمىستارعا شاتىردى اۋىستىرۋ، قاسبەتتەر مەن تەرەزەلەردى جاڭارتۋ، ينجەنەرلىك جەلىلەرگە كۇردەلى جوندەۋ جۇرگىزۋ، مەكتەپ اۋلاسىن اباتتاندىرۋ جانە كوگالداندىرۋ كىرەدى.
قوسىمشا 1000 اۋىلدىق مەكتەپتە جوندەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. كىتاپحانالار، اسحانالار، قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرى جاڭعىرتىلىپ، جيھازدار جاڭارتىلۋدا. حيميا، فيزيكا، بيولوگيا، روبوتوتەحنيكا جانە STEM باعىتتارى بويىنشا 1000 زاماناۋي ءپان كابينەتى ساتىپ الىندى.
جاڭا وقۋ جىلىنىڭ قارساڭىندا ەلىمىزدە «جالپىعا بىردەي ءبىلىم بەرۋ» قورى اياسىندا وقۋشىلاردى مەكتەپكە دايىنداۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بيىل 500 مىڭنان استام بالاعا قولداۋ كورسەتىلمەك. قور ءداستۇرلى تۇردە جەتىم، اتا- انا قامقورلىعىنسىز قالعان بالالارعا، از قامتىلعان جانە اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الاتىن وتباسى بالالارىنا كومەك بەرەدى. سونىمەن قاتار، ومىرلىك قيىن جاعدايعا تاپ بولعان بالالار دا نازاردان تىس قالمايدى.
كومەك اتا- انالاردىڭ ەسەپشوتتارىنا اۋدارىلادى، بۇل ولارعا مەكتەپ فورماسىن، اياق كيىم جانە كەڭسە تاۋارلارىن وزدىگىنەن تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. 2025 -جىلى ءبىر بالاعا بەرىلەتىن ەڭ تومەنگى سوما كولەمى - 46228 تەڭگە.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 5-تامىزدا وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا ساۋدا سالاسىن سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ بارىسى مەن دامۋ بولاشاعى جانە انا مەن بالا ءولىمىن ازايتۋ باعىتىندا قابىلدانىپ جاتقان شارالار تالقىعا تۇسكەن ەدى.
ءبىرىنشى ماسەلە بويىنشا بايانداما جاساعان ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ وتاندىق تاۋارلار ساۋداسىن ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا ۇلتتىق تاۋارلار كاتالوگى جانە ەلەكتروندىق تاۋارلار كاتالوگى قۇرىلاتىنىن ايتتى.
- «ساۋدانىڭ سيفرلىق اينا» مودەلى وندىرۋشىدەن تۇتىنۋشىعا دەيىنگى تاۋار قوزعالىسىنىڭ تولىق سيفرلاندىردى. بۇل مودەل تاۋاردىڭ كود بەرۋ مەن اكەلۋدەن باستاپ دۇكەندەگى ساتىلىم مەن تۇتىنۋشىعا جەتكىزىلۋىنە دەيىنگى بارلىق كەزەڭدى تىركەپ وتىرادى. وسىلايشا ءبىز تاۋاردىڭ تۇتاس سيكلىن قامتيتىن تولىق تسيفرلىق ەكوجۇيەنى قۇرامىز، - دەدى ول.
سونداي-اق مينيستر پيلوتتىق جوبا اياسىندا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الۋشىلارعا ازىق-تۇلىك ۆاۋچەرى بەرىلەتىنىن، جاڭا ساتۋ جانە ساۋدا جاساۋ پلاتفورماسى ىسكە قوسىلاتىنىن ايتقان بولاتىن.
كوتەرىلگەن ماسەلەنى قورىتىندىلاعان پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا مىناداي تاپسىرمالار بەردى:
1. ساۋدا، قارجى مينيسترلىكتەرى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، وسى جىلدىڭ 1-قازانىنا قاراي تاۋارلار، جۇمىستار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ جالپى جىكتەۋىشى جۇيەسىندە تاۋارلىق توپتاردى ءبولۋدى اياقتاۋى ءتيىس.
2. ۆەدومستۆولىق اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ تاۋارلاردىڭ ۇلتتىق كاتالوگىمەن ساپالى ينتەگراتسياسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرگە تالداۋ جۇرگىزىپ، ولاردى جاڭارتۋ قاجەت. وسىعان بايلانىستى قارجى مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ءتيىستى جۇمىس جۇرگىزۋى كەرەك.
3. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلارعا بەلگىلەنەتىن ساۋدا ۇستەمەلەرىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ماقساتىندا ساۋدا مينيسترلىگى وسى جىلدىڭ 1-قازانىنا دەيىن كوكشەتاۋ جانە پاۆلودار قالالارىندا تسيفرلىق ازىق- تۇلىك ۆاۋچەرلەرىنىڭ پيلوتتىق جوباسىن ىسكە قوسۋى قاجەت.
ال وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىندەگى ەكىنشى ماسەلە بويىنشا ءسوز العان دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ەلىمىزدە 2030 -جىلعا دەيىن انا مەن بالا دەنساۋلىعىن ساقتاۋ قىزمەتىن دامىتۋ جوسپارى بەكىتىلگەنىن، انا مەن بالا دەنساۋلىعى بويىنشا ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىنىڭ ينديكاتورلارىنا قول جەتكىزىلگەنىن ايتتى.
- دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى مەن يۋنيسەف-تىڭ پەريناتالدىق كومەكتى وڭىرلەندىرۋ جانە انا قاۋىپسىزدىگى قاعيداتتارىنىڭ ءتيىمدى تەحنولوگيالارى بويىنشا ۇسىنىمدارىن ەنگىزۋ ارقىلى 2024 -جىلى انا ءولىمىنىڭ كورسەتكىشى %12 عا، نارەستە ءولىمىنىڭ كورسەتكىشى %11 عا تومەندەگەن. ال بيىلعى 6 ايدا انا ءولىمىنىڭ كورسەتكىشى %10 عا، نارەستە ءولىمى كورسەتكىشى %26 عا تومەندەدى، - دەدى مينيستر.
وسى ورايدا ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ بيىلعى 1 قاراشاعا دەيىن زاماناۋي پەريناتالدىق ورتالىقتاردىڭ قۇرىلىسىنا قاتىستى بارلىق قاجەتتى قۇجاتتامانى دايىنداۋدى اياقتاپ، شىمكەنت پەن قاراعاندىدا وسىنداي ورتالىقتاردىڭ قۇرىلىسىن باستاۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
- ايەلدەردى جۇكتىلىككە دايىنداۋعا، اۋرۋلاردى ۋاقتىلى دياگنوستيكالاۋ مەن ساۋىقتىرۋعا باعىتتالعان «انالار ساۋلىعى» باعدارلاماسىن ساپالى ءارى بارلىق وڭىردە تولىققاندى ىسكە اسىرۋ كەرەك. ەلدىڭ ورتالىعىنان ەڭ شالعايداعى اۋىلدارعا دەيىن بارلىق تۇرعىنداردىڭ ساپالى ءارى قولجەتىمدى مەديتسينالىق كومەك الۋىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت. اتالعان جۇمىستاردىڭ بارلىعىندا ورتالىق جانە جەرگىلىكتى دەڭگەيدەگى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءىس- قيمىلىن ۇيلەستىرگەن ءجون، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
مۇنان بولەك، ولجاس بەكتەنوۆ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەن وبلىس اكىمدىكتەرىنە مىناداي تاپسىرمالار بەردى:
- دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ، قولدانىستاعى جانە جاڭادان ىسكە قوسىلاتىن دەنساۋلىق ساقتاۋ وبەكتىلەرىن مەديتسينالىق ماماندارمەن جاساقتاۋ جونىندە تۇبەگەيلى شارالار قابىلداۋى كەرەك؛
- جىل سايىن كادر تاپشىلىعىن ازايتۋ قاجەت. بۇل كورسەتكىش دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋدىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى جاڭا تۇجىرىمداماسىندا كورىنىس تابۋى ءتيىس.
- ءوڭىر اكىمدىكتەرى بوساندىرۋ جانە بالالار ۇيىمدارىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن جاقسارتۋ، سونداي-اق ماتەريالدىق- تەحنيكالىق بازاسىن نىعايتۋ جونىندە ناقتى شارالار قابىلداۋى قاجەت. بارلىق وڭىردە اۋىلدىق جەرلەرگە جۇمىس ىستەۋگە كەلەتىن جاس دارىگەرلەرگە كوتەرمە قاراجاتتىڭ ءبولىنۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماڭىزدى.
- دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى، ۇلتتىق عىلىمي ورتالىقتار دياگنوستيكا مەن ەمدەۋ ساپاسىن جاقسارتۋ ءۇشىن وڭىرلىك مەديتسينالىق ۇيىمدارعا جاڭا تەحنولوگيالار ترانسفەرتىن تۇراقتى نەگىزدە قامتاماسىز ەتۋگە ءتيىس.
