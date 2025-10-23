ۇكىمەت ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ ماسەلەسىن باسقا تاسىلمەن شەشپەكشى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ سەنات دەپۋتاتىنىڭ ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا ەلگە قاجەت ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ ماڭعىستاۋ وڭىرىندە مۇناي وڭدەۋ كەشەنىنىڭ ءبىر بولشەگى ورىن تەبۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- ۇكىمەت قاۋلىسىمەن 2025-2040 -جىلدارعا ارنالعان مۇناي وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسى بەكىتىلدى. تۇجىرىمداماعا سايكەس 2028-2030 -جىلدارى الدىن الا تەحنيكالىق ەكونوميكالىق نەگىزدەمە، 2030-2032 -جىلدارى جوبالىق سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەۋ، 2032-2040 -جىلدارى قۋاتى جىلىنا 10 ميلليون توننا بولاتىن جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ كوزدەلگەن. قازىر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا بىرىكتىرىلگەن مۇناي وڭدەۋ جانە مۇناي-حيميا كەشەنىن سالۋ» جوباسىنىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسىن ازىرلەۋگە ارنالعان تەحنيكالىق تاپسىرما جوباسىن ازىرلەدى. جوباعا قاتىسۋشىلاردى ايقىنداۋ جانە كەمىندە ءتورت الەۋەتتى ورنالاسۋ ورنىن زەرتتەۋ بولىمدەرى ەنگىزىلگەن. ونىڭ ىشىندە ماڭعىستاۋ وبلىسىن دا قاراستىرۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەپ جازادى ۇكىمەت باسشىسى.
اتالعان جوبا قازاقستاندى اۆياوتىن يمپورتىنا تاۋەلدىلىكتەن قۇتقارادى دەگەن ەسەپ بار.
- بۇل ءوز كەزەگىندە س-1/Jet A-1 ساپاسىنداعى اۆياكەروسين ءوندىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى. سىزدەردىڭ ساۋالدارىڭىزعا سايكەس ماڭعىستاۋ وبلىسىندا قۋاتتىلىعى جىلىنا 5 ميلليون توننا جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ الدىن الا ينۆەستيسيا تارتۋدى تالاپ ەتەدى. سونىمەن قاتار ينۆەستيسيانىڭ وتەلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اۆياوتىننىڭ وزىندىك قۇنى جوعارى بولاتىنىن ەسكەرگەن ءجون. وسىلايشا، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا شاعىن مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا بىرىكتىرىلگەن مۇناي وڭدەۋ جانە مۇناي-حيميا كەشەنىن سالۋ» جوباسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا قاراستىرىلادى، - دەلىنگەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ جاۋابىندا.
ەسكە سالساق، سەنات دەپۋتاتى سۇيىندىك الداشەۆ ۇكىمەتكە ماڭعىستاۋ وبلىسىندا شاعىن مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋدى ۇسىنعان بولاتىن.