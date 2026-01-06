ۇكىمەت باسشىسى تۋريزمدى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن تۇزەتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم سالاسىندا كادرلىق ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن قوسىمشا شارالار قابىلداۋ قاجەت. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، تۋريزم سالاسى ەكونوميكانىڭ بىرنەشە سەكتورىن قامتيدى. سوندىقتان بارلىق ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن اكىمدىكتەردىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرۋ قاجەت. بۇل رەتتە ءار وڭىردە تۋريزمدى دامىتۋ باعدارلامالارى بار. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرگە ءبىر اي مەرزىمدە ناقتى ءىس-شارالار جوسپارىن ەنگىزە وتىرىپ، 2029 -جىلعا دەيىنگى تۋريزمدى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن تولىقتىرىپ، تۇزەتۋى قاجەت. سونىمەن قاتار عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، تۋريزم سالاسىندا كادرلىق ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن قوسىمشا شارالار قابىلداسىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، كەشە «Turkistan» گازەتىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتالعان باسىلىمنىڭ باس رەداكتورى، بەلگىلى اقىن، پۋبليتسيست باۋىرجان باباجان ۇلىنا بەرگەن كەڭ كولەمدى سۇحباتى جاريالاندى.
سۇحبات بارىسىندا پرەزيدەنت تۋريزم سالاسىنداعى كادر تاپشىلىعى وتە وزەكتى ماسەلە ەكەنىن ايتتى.
- سوندىقتان تۇركىستاندا حالىقارالىق تۋريزم جانە مەيماندوستىق ۋنيۆەرسيتەتى اشىلدى. 2024 -جىلى وقۋ ورداسىنىڭ العاشقى تۇلەكتەرى ديپلومدارىن الىپ، ەڭبەك نارىعىنا قوسىلدى. الايدا بۇل جەتكىلىكسىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
اۆتور
مارلان جيەمباي