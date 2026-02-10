ۇكىمەت ازاماتتاردىڭ جالاقىسى وسەتىنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM – پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن ءوتىپ جاتقان ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ حالىقتىڭ تابىسىن ءوسىرۋ جۇمىستارى تۋرالى باياندادى.
ەڭبەكاقىنىڭ جالپى ىشكى ونىمدەگى ۇلەسى - شامامەن %31، بۇل - ورتالىق ازيا ءۇشىن جوعارى كورسەتكىش.
«جالاقىنىڭ ءوسۋ قارقىنى بيزنەس تابىسىنىڭ، سونىڭ ىشىندە ءوز كۇشىمەن ءارى مەملەكەتتىك قولداۋ ەسەبىنەن الىنعان تابىس ديناميكاسىنان ارتتا قالىپ وتىر. وسىعان وراي ۇكىمەت حالىقتىڭ تابىسىن ارتتىرۋ ءۇشىن كەشەندى شارالار ازىرلەپ جاتىر. سونىڭ اياسىندا قارجى، سالىق جانە باسقا دا ىنتالاندىرۋ شارالارى كوزدەلىپ وتىر. ولار ەڭبەكاقىنى كوتەرۋگە، لايىقتى جالاقى تولەيتىن جۇمىس ورىندارىن كوبەيتۋگە، كاسىبي داعدى مەن بىلىكتىلىكتى دامىتۋعا، سونداي-اق، ازاماتتار ءۇشىن قارجى جۇكتەمەسىن ازايتۋعا باعىتتالعان»، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىنگى جيىندا ەلىمىزدىڭ 2025-جىلعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى قورىتىندىلانىپ، ۇكىمەتتىڭ الداعى كەزەڭگە ارنالعان نەگىزگى مىندەتتەرى ايقىندالادى.