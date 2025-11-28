ۇكىمەت استىق ەكسپورتىن قولداۋعا قوسىمشا 7 ميلليارد تەڭگە ءبولدى
استانا. KAZINFORM - قاراجات كولىك شىعىستارىن سۋبسيديالاۋدىڭ قولدانىستاعى باعدارلاماسى بويىنشا مەملەكەتتىڭ مىندەتتەمەلەرىن تولىق ورىنداۋعا، سونداي-اق پريوريتەتتى شەتەلدىك نارىقتارعا جەتكىزۋدى ودان ءارى ىنتالاندىرۋعا باعىتتالادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قوسىمشا قارجىلاندىرۋ قاجەتتىگى ءداندى داقىلداردىڭ جوعارى ونىمدىلىگى مەن شەتەلدىك ساتىپ الۋشىلار تاراپىنان قازاقستاندىق استىققا دەگەن سۇرانىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى تۋىنداپ وتىر.
بيىل كولىك شىعىندارىن سۋبسيديالاۋعا ۇكىمەت رەزەرۆىنەن 31 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. بۇل قاراجات قازاقستاندىق ءونىمنىڭ جاڭا ەكسپورتتىق باعىتتارعا شىعۋىن، بۇرىن بولعان نارىقتارعا قايتادان قول جەتكىزۋدى جانە بالامالى لوگيستيكالىق مارشرۋتتار بويىنشا الىس شەت ەلدەرگە ەكسپورت كولەمىن ۇلعايتۋدى قامتاماسىز ەتتى. جۇزەگە اسىرىلعان شارالاردىڭ قورىتىندىسىندا جاڭا جانە قالپىنا كەلتىرىلگەن نارىقتارعا استىق جەتكىزۋ كولەمى 2,5 ميلليون توننادان استى.
بۇعان دەيىن 2026-جىلعا ارنالعان كولىك شىعىستارىن سۋبسيديالاۋ باعدارلاماسىن كەمىندە 30 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قارجىلاندىرا وتىرىپ ۇزارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان بولاتىن.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اگرارلىق سەكتوردى دامىتۋ، ەكسپورتتىق الەۋەتتى كەڭەيتۋ جانە وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋ جونىندەگى دايەكتى ساياساتتى ودان ءارى جالعاستىرا بەرەدى.
ايتا كەتەلىك اۋىلداردا شاعىن ونەركاسىپتىك الاڭدار قۇرىلادى.