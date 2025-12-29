ۇكىمەت 2026-جىلى ەكونوميكانى العا تارتۋعا قاۋقارى بار سالالاردى اتادى
استانا. KAZINFORM - الداعى جىلى وڭدەۋ ونەركاسىبى، قۇرىلىس، كولىك جانە قويمالاۋ، ساۋدا سالالارى، ونىمدەر مەن سۋسىندار ءوندىرىسى ەكونوميكانىڭ وسىمىنە نەگىزگى ۇلەس قوسۋى ءتيىس.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتە ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن 2026-جىلعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامى مەن ج ءى ءو ءوسۋ پارامەترلەرىن تالقىلاۋعا ارنالعان ءماجىلىس بارىسىندا ءمالىم بولدى.
ۇكىمەت مۇشەلەرىنىڭ ايتۋىنشا، وڭدەۋ ونەركاسىبىندە 2025-جىلعى قورىتىندى بويىنشا ناقتى كولەم يندەكسى (ن ك ي) %6 دەڭگەيىندە ءوسۋى مۇمكىن. 2026-جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2029-جىلعا دەيىنگى ۇلتتىق دامۋ جوسپارى شەڭبەرىندە نىسانالى كورسەتكىش 6,2 پايىز دەڭگەيىندە بولادى دەپ بەلگىلەندى.
وڭدەۋ سالاسىنىڭ نەگىزگى درايۆەرى سانالاتىن مەتاللۋرگيادا ءوندىرىستىڭ ءوسۋى 2026-جىلى 3 پايىز دەڭگەيىندە جوسپارلانىپ وتىر. ءونىم كولەمى، ەڭ الدىمەن، بيىل جانە بىلتىرلارى ىسكە قوسىلعان Kyzyl Aray Copper ،EkibastuzFerroAlloyse ،Kazferrolimited ،Shagala Mining جانە تاعى دا باسقا زاۋىتتاردىڭ جوبالىق قۋاتىنىڭ ارتۋى ەسەبىنەن ۇلعايادى. قارا مەتاللۋرگيادا فەرروقورىتپا، بولات، جالپاقتاپ جايمالانعان تەمىر مەن شويىن ءوندىرىسىن، ءتۇستى مەتاللۋرگيادا التىن، مىس، اليۋميني، مىرىش ءوندىرىسىن ۇلعايتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ماشينا جاساۋدا 2026-جىلعى جوسپارلى ءوسۋ كورسەتكىشى 13,4 پايىز دەڭگەيىندە بەلگىلەندى. بۇل كورسەتكىشكە بيىل ىسكە قوسىلعان «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» ج ش س جانە «KIA Qazaqstan» ج ش س ارقىلى جەڭىل اۆتوموبيل ءوندىرۋ كولەمىن 17 پايىزعا ۇلعايتۋ ەسەبىنەن قول جەتكىزىلمەك. بۇدان باسقا، اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن شىعارۋ 5 پايىزعا وسەدى دەپ جوسپارلانعان.
ءبىر ايتا كەتەتىنى، 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسىندا 436,5 مىڭ بىرلىك تۇرمىستىق تەحنيكا شىعارىلماق. بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 1,5 ەسە ارتىق. تەلەديدار، كىر جۋعىش ماشينا، پليتا پەش جانە تاعىدا باسقا تۇرمىستىق تەحنيكانى قازاقستاندا «SILK ROAD ELECTRONICS» ج ش س، «الماتى تۇرمىستىق تەحنيكا زاۋىتى» ج ش س جانە «DS Multimedia CA» ج ش س شىعارادى. 2026-جىلى تۇرمىستىق تەحنيكانى 2025-جىلمەن سالىستىرعاندا 1,5 ەسە كوپ ءوندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
2026-جىلى حيميا ونەركاسىبى ءوندىرىسىنىڭ ءوسۋى %7 دەڭگەيىندە بولادى دەپ كۇتىلىپ وتىر. ول كۇكىرت قىشقىلى، ناتريي ءتسيانيدى، سۋتەگى اسقىن توتىعى جانە سۇيىق شىنى سەكىلدى جاڭا قۋاتتاردى ەنگىزۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
قۇرىلىس ماتەريالىن وندىرۋدە بيىل وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ ىشكى نارىقتاعى ۇلەسى 70 پايىزعا جەتتى. 2026-جىلى بۇل سەكتوردا نكي %6 عا ءوسۋى ىقتيمال. پورتلاندتسەمەنت، كەراميكالىق تاقتايشا، تەمىربەتون مەن تاۋارلىق بەتون ءوندىرىسى درايۆەرگە اينالادى. رەزەرۆتەر اراسىندا شىمكەنتتەگى كەراميكالىق تاقتايشا شىعاراتىن جاڭا زاۋىت پەن سەمەنت زاۋىتى بار. 2025-جىلى تسەمەنت ءوندىرىسى رەكوردتىق كولەمدە وسەدى. 2026-جىلى كاسىپورىندار جوبالىق قۋاتىنا شىققان سايىن ءوسۋ دە جالعاسادى.
ساۋدا سالاسىندا 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تاۋار اينالىمى نومينالدىق ماندە 108,9 پايىزعا دەيىن وسپەك. بۇل شامامەن 80,3 تريلليون تەڭگە (14,6 پايىز). 2026-جىلعى نىسانالى كورسەتكىش 106,5 پايىز وسىممەن 92,4 تريلليون تەڭگەنى قۇرايدى.
ءوسىم مۇناي مەن مۇناي ونىمدەرىن ءوندىرۋ كولەمىن ساقتاۋ، ازىق-تۇلىك جانە ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلاردى قايتا وڭدەۋدىڭ اۋقىمدى باعدارلاماسىن ىسكە قوسۋ، سونداي-اق قىتاي باعىتىن قوسا العاندا، كوتەرمە ەكسپورتتىق ساۋداعا باعدارلانعان ءتورت ءىرى B2B الاڭىنىڭ جۇمىسىن تولىقتاي باستاۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
اۋىل شارۋاشىلىعىندا 2026-جىلى ازىق-تۇلىك جانە سۋسىن وندىرىسىندە جوعارى ءوسىم بولۋى مۇمكىن. ول تيىسىنشە 109 پايىز جانە 109,3 پايىزدى قۇراماق.
- كەڭەس سوڭىندا ۆيتسە-پرەمەر ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندارعا ونەركاسىپتىك ءوسۋدىڭ جوسپارلى كورسەتكىشىنە قول جەتكىزىپ، نەگىزگى ينۆەستيتسيالىق جانە ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن، قوسىمشا رەزەرۆتەردى پىسىقتاپ، اۋىل شارۋاشىلىعىندا، ساۋدا مەن كولىكتە تۇراقتى ءوسۋ سەرپىنىن قامتاماسىز ەتۋگە باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، سالالاردى دامىتۋدىڭ جول كارتاسىن ازىرلەپ، ۇسىنۋدى تاپسىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ وڭدەۋ ونەركاسىبىندە ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزگەنى تۋرالى حابارلادىق.