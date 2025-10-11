11:27, 11 - قازان 2025 | GMT +5
كىمنىڭ ماندارين جەۋىنە بولمايدى؟
ءبىر كۇندە ءتورت مانداريننەن ارتىق مولشەردە قولدانۋعا بولمايدى. ماندارين پايدالى دارۋمەندەرگە باي جەمىس. دەسەك تە، كەي ادامعا ول زيانىن دا تيگىزەدى. مانداريندى شامادان تىس مولشەردە جەۋ، اسىرەسە، قانت ديابەتى مەن اللەرگياسى بارلارعا قاۋىپتى.
gazeta.ru سايتىنىڭ مالىمەتىنشە، دارىگەر سەرگەي دلين اسقورىتۋ جۇيەسى اۋرۋلارىنا شالدىققاندار ءمانداريندى ابايلاپ جەۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
ويتكەنى بۇل جەمىس قىشقىلدىقتى ارتتىرىپ، ىشەك پەن اسقازاننىڭ شىرىشتى قابىعىن تىتىركەندىرەدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، اتالعان جەمىستى اش قارىنعا جەۋگە جانە ءبىر كۇندە ءتورت مانداريننەن ارتىق مولشەردە قولدانۋعا بولمايدى. ءتىپتى كىشكەنتاي بالالاردىڭ وزىنە كۇنىنە ءبىر مانداريننەن ارتىق جەمەۋ كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى.