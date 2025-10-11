ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:27, 11 - قازان 2025 | GMT +5

    كىمنىڭ ماندارين جەۋىنە بولمايدى؟

    ءبىر كۇندە ءتورت مانداريننەن ارتىق مولشەردە قولدانۋعا بولمايدى. ماندارين پايدالى دارۋمەندەرگە باي جەمىس. دەسەك تە، كەي ادامعا ول زيانىن دا تيگىزەدى. مانداريندى شامادان تىس مولشەردە جەۋ، اسىرەسە، قانت ديابەتى مەن اللەرگياسى بارلارعا قاۋىپتى.

    Ўзбекистонда мандарин рекорд даражада арзонлашди
    فوتو: pixabay.com

    gazeta.ru سايتىنىڭ مالىمەتىنشە، دارىگەر سەرگەي دلين اسقورىتۋ جۇيەسى اۋرۋلارىنا شالدىققاندار ءمانداريندى ابايلاپ جەۋ كەرەكتىگىن ايتتى.

    ويتكەنى بۇل جەمىس قىشقىلدىقتى ارتتىرىپ، ىشەك پەن اسقازاننىڭ شىرىشتى قابىعىن تىتىركەندىرەدى.

    ماماننىڭ ايتۋىنشا، اتالعان جەمىستى اش قارىنعا جەۋگە جانە ءبىر كۇندە ءتورت مانداريننەن ارتىق مولشەردە قولدانۋعا بولمايدى. ءتىپتى كىشكەنتاي بالالاردىڭ وزىنە كۇنىنە ءبىر مانداريننەن ارتىق جەمەۋ كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار