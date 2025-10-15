ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:57, 15 - قازان 2025

    كىمدەرگە رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي ءبىر رەتتىك تولەم بەرىلەدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا كەيبىر تۇرعىندارعا رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي 4,5 ا ە ك كولەمىندە ءبىرجولعى تولەم بەرىلەدى.

    төлем
    Фото: Астана әкімдігі

    قالالىق جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل كومەك الەۋمەتتىك جاعىنان وسال ساناتتاعى ازاماتتارعا قاراستىرىلعان. تولەمدەر 2023-جىلدىڭ قازانىندا استانا ءماسليحاتى بەكىتكەن الەۋمەتتىك كومەك كورسەتۋ ەرەجەلەرىنە سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى.

    قۇجاتقا ساي، مەرەكەلىك تولەم جىلىنا ءبىر رەت جانە تەك ءبىر نەگىز بويىنشا - ەڭ جوعارى مولشەردە تاعايىندالادى. بيىل 25-قازانعا دەيىن ءوتىنىش بەرگەن تۇرعىندار 4,5 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (17694 تەڭگە) كولەمىندە تولەم الادى.

    تولەم الۋشىلاردىڭ ءتىزىمىن جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسى قالىپتاستىرادى.

    ايتا كەتەيىك، 2025-جىلى رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي بەس كۇندىك جۇمىس كەستەسىمەن ەڭبەك ەتەتىن قازاقستاندىقتار ءۇش كۇن – 25، 26 جانە 27-قازان كۇندەرى دەمالاتىن بولادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
