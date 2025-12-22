كىمدەر مەملەكەتتەن 157 مىڭ تەڭگە الا الادى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى «وتباسى بانكىندە» دەپوزيتى بار قازاقستاندىقتار مەملەكەتتەن بەرىلەتىن سىياقىنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرىن الۋ ءۇشىن جىل سوڭىنا دەيىن سالىمىن بەلگىلى ءبىر دەڭگەيگە جەتكىزۋى ءتيىس.
بيىل مەملەكەتتىك سىياقىنىڭ ماكسيمالدى كولەمى 157280 تەڭگە بولىپ وتىر. سىياقى سالىمشىنىڭ ءبىر جىل ىشىندە جيناعان قاراجاتىنا ەسەپتەلەدى. مەملەكەت دەپوزيتكە سالىنعان قاراجاتتىڭ 200 ا ە ك- كە دەيىنگى بولىگىنە %20 كولەمىندە قولداۋ كورسەتەدى. 2025-جىلعى 200 ا ە ك 786400 تەڭگەگە تەڭ.
مىسالى، ەگەر سالىمشى ءبىر جىل ىشىندە دەپوزيتىنە 500 مىڭ تەڭگە جيناسا، مەملەكەتتەن 100 مىڭ تەڭگە سىياقى الادى. ياعني ءاربىر سالىنعان 10 مىڭ تەڭگە ءۇشىن 2 مىڭ تەڭگە كولەمىندە ۇستەماقى قاراستىرىلادى. الايدا سالىم كولەمى بۇدان كوپ بولعان كۇننىڭ وزىندە، مەملەكەتتىك سىياقى 157280 تەڭگەدەن اسپايدى. وسىنداي جاعدايدا بانك ماماندارى وتباسى مۇشەلەرىنىڭ اتىنا جەكە-جەكە دەپوزيت اشۋدى ۇسىنادى.
ماڭىزدى شارتتار:
ەڭ جوعارى سىياقىنى الۋ ءۇشىن دەپوزيتتەگى قاراجات 2025-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن كەمىندە 786400 تەڭگە بولۋى قاجەت؛
مەملەكەتتىك سىياقى سالىمشىلاردىڭ ەسەپشوتىنا 2026-جىلدىڭ العاشقى توقسانىندا اۋدارىلادى.
قارجى ساراپشىلارى الداعى جىلدارى بۇل قولداۋ ءتۇرىنىڭ شارتتارى وزگەرۋى نەمەسە مۇلدە توقتاتىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى. سوندىقتان باسپانا الۋدى جوسپارلاپ جۇرگەن ازاماتتارعا 2025-جىلعى وسى مۇمكىندىكتى ءتيىمدى پايدالانۋ ۇسىنىلادى.