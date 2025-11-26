كىمدەر جەڭىلدەتىلگەن سالىق رەجيمى ارقىلى جۇمىس ىستەي الادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار ءۇشىن ارنايى سالىق رەجيمىنە رۇقسات ەتىلگەن قىزمەت تۇرلەرىنىڭ ءتىزىمى بەكىتىلدى.
قۇجاتتا 40 قىزمەت ءتۇرى قامتىلعان:
مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا باعىتتالعان قىزمەت؛
مۋزىكالىق اسپاپتاردى جاساۋ؛
سىلاق جۇمىستارى؛
اعاش ۇستاسى جۇمىستارى؛
ەدەن توسەۋ جانە قابىرعا قاپتاۋ؛
سىرلاۋ جانە اينەك جۇمىستارى؛
جەلى ماركەتينگى ارقىلى بولشەك ساۋدا؛
تاكسي قىزمەتى؛
وزگە دە پوشتا جانە كۋرەر قىزمەتتەرى؛
دايىن تاماقتى جەتكىزۋ؛
ءوز مەنشىگىندەگى نەمەسە جالعا الىنعان جىلجىمايتىن مۇلىكتى جالعا بەرۋ جانە باسقارۋ؛
فوتوقىزمەت؛
اۋىزشا جانە جازباشا اۋدارما قىزمەتى؛
ۆەتەريناريا قىزمەتى؛
جەكە قولدانۋعا ارنالعان، تۇرمىستىق ماقساتتاعى باسقا بۇيىمداردى جالعا بەرۋ جانە ليزينگ؛
تۇرعىن ۇيلەردى تازالاۋ؛
كوممەرتسيالىق قىزمەت بويىنشا كومەكتەسۋ؛
سپورت جانە دەمالىس سالاسىنداعى ءبىلىم بەرۋ؛
مادەنيەت سالاسىنداعى ءبىلىم بەرۋ؛
وزگە دە ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرى (باسقا ساناتتارعا كىرمەيتىن)؛
كوركەم جانە ادەبي شىعارماشىلىق؛
كومپيۋتەرلەر مەن پەريفەريالىق جابدىقتاردى جوندەۋ؛
بايلانىس قۇرالدارىن جوندەۋ؛
ەلەكترون تۇرمىستىق تەحنيكانى جوندەۋ؛
تۇرمىستىق قۇرال-جابدىقتاردى، ءۇي جانە باقشا جابدىقتارىن جوندەۋ؛
اياق كيىم جوندەۋ؛
تابيعي جانە جاساندى بىلعارىدان جاسالعان گالانتەرەيا ونىمدەرىن جوندەۋ؛
جيھاز جانە ينتەرەر بۇيىمدارىن جوندەۋ؛
قولساعاتتار مەن باسقا دا ساعاتتاردى جوندەۋ؛
زەرگەرلىك بۇيىمداردى جوندەۋ؛
توقىما جانە تريكوتاج بۇيىمدارىن رەتكە كەلتىرۋ؛
تىگىن بۇيىمدارىن، باس كيىمدەردى جانە توقىما ونىمدەرىن رەتكە كەلتىرۋ؛
تەرى بۇيىمدارىن رەتكە كەلتىرۋ؛
مۋزىكالىق اسپاپتاردى جوندەۋ؛
كىلەمدەردى رەتكە كەلتىرۋ؛
ۆەلوسيپەد جوندەۋ؛
جەكە قولدانۋعا ارنالعان جانە تۇرمىستىق باسقا دا تاۋارلاردى جوندەۋ (باسقا ساناتتارعا كىرمەيتىن)؛
شاشتارازدار مەن سۇلۋلىق سالوندارىنىڭ قىزمەتتەرى؛
ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ ءۇي قىزمەتكەرلەرىن جالداۋى؛
ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ ءوز قاجەتى ءۇشىن تاۋار ءوندىرۋى.
قۇجات 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دە ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين 2026-جىلدان باستاپ جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيا بويىنشا قانداي قىزمەت تۇرلەرى ارنايى سالىق رەجيمى شەڭبەرىندە جۇمىس ىستەي الاتىنىن ايتتى.