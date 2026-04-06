كىمدەر اۆتوماتتى تۇردە زەينەتاقى الادى: ب ج ز ق ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - بۇل جاڭاشىلدىققا سايكەس، ەگەر ازاماتتىڭ ەرىكتى زەينەتاقى جارنالارى ەسەبىنەن جيناعى بولسا، ول زەينەتكەرلىك جاسقا جەتكەن كەزدە ب ج ز ق- عا جەكە ءوتىنىش بەرمەي-اق اۆتوماتتى تۇردە تولەم الا باستايدى.
ەندى ەرىكتى زەينەتاقى جارنالارى ەسەبىنەن تولەمدەر ءوتىنىشسىز راسىمدەلەدى. جاڭا ءتارتىپ كىمدەرگە قاتىستى ەكەنى بەلگىلى بولدى. 2026-جىلعى ناۋرىزدان باستاپ ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى (ب ج ز ق) ەرىكتى زەينەتاقى جارنالارى (ە ز ج) ەسەبىنەن تولەمدەردى ءوتىنىشسىز، ياعني پرواكتيۆتى تارتىپتە جۇزەگە اسىرۋدى ەنگىزدى.
بۇل جاڭاشىلدىققا سايكەس، ەگەر ازاماتتىڭ ەرىكتى زەينەتاقى جارنالارى ەسەبىنەن جيناعى بولسا، ول زەينەتكەرلىك جاسقا جەتكەن كەزدە ب ج ز ق- عا جەكە ءوتىنىش بەرمەي-اق اۆتوماتتى تۇردە تولەم الا باستايدى.
تولەمدەر قانداي جاعدايدا اۆتوماتتى تۇردە تاعايىندالادى؟
ە ز ج ەسەبىنەن تولەمدەر كەلەسى جاعدايلاردا اۆتوماتتى تۇردە راسىمدەلەدى:
مەملەكەتتىك بيۋجەتتەن تولەنەتىن زەينەتاقىنى تاعايىنداۋ كەزىندە؛
مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى (م ز ج) جانە/نەمەسە مىندەتتى كاسىپتىك زەينەتاقى جارنالارى (م ك ز ج) ەسەبىنەن تولەمدەردى راسىمدەۋ كەزىندە.
ياعني ازامات نەگىزگى زەينەتاقى تولەمدەرىن راسىمدەگەن ساتتە، ەرىكتى جارنالار ەسەبىنەن جينالعان قاراجات تا قاتار ەسكەرىلىپ، اۆتوماتتى تۇردە تولەنەدى.
تولەم قالاي جۇرگىزىلەدى؟
ب ج ز ق مالىمەتىنشە، تولەم ءتارتىبى جيناق سوماسىنا بايلانىستى بولادى:
ەگەر جيناق كولەمى ەڭ تومەنگى زەينەتاقىنىڭ 12 ەسەلەنگەن مولشەرىنەن اسپاسا، قاراجات ءبىرجولعى تولەم رەتىندە بەرىلەدى؛
ەگەر جيناق بۇل سومادان اسىپ كەتسە، وندا تولەمدەر مىندەتتى جارنالار ەسەبىنەن بەرىلەتىن زەينەتاقىمەن بىرگە اي سايىن، جيناق تولىق تاۋسىلعانعا دەيىن تولەنەدى.
2026-جىلى ءبىرجولعى تولەمگە شەكتى سوما - 828588 تەڭگە.
تولەم ءتارتىبىن وزگەرتۋگە بولا ما؟
ءيا. قاجەت بولعان جاعدايدا الۋشى تولەم ءتارتىبىن وزگەرتۋ ءۇشىن ب ج ز ق- عا جۇگىنۋگە قۇقىلى.
بۇل ءتارتىپ كىمدەرگە قاتىستى؟
پرواكتيۆتى تولەم ءتارتىبى:
زەينەتكەرلىك جاسقا جەتكەن،
ءبىراق وسى ۋاقىتقا دەيىن ە ز ج ەسەبىنەن تولەم الۋعا جۇگىنبەگەن ازاماتتارعا قولدانىلادى.
ونىڭ ىشىندە:
50 جاسقا تولعان ازاماتتار،
مۇگەدەكتىگى بار ادامدار دا وسى ساناتقا كىرەدى.
كىمدەر تولەمدى ءوز بەتىنشە راسىمدەي الادى؟
50 جاسقا تولعان نەمەسە مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتار ە ز ج ەسەبىنەن تولەمدەردى وزدەرى دە راسىمدەي الادى. ول ءۇشىن:
enpf.kz سايتىنداعى جەكە كابينەتكە،
ب ج ز ق موبيلدى قوسىمشاسىنا،
نەمەسە قوردىڭ بولىمشەلەرىنە جۇگىنۋگە بولادى.
جاڭا ءتارتىپ نە ءۇشىن ەنگىزىلدى؟
بۇل وزگەرىس:
تولەم الۋ ۇدەرىسىن جەڭىلدەتۋگە،
ازاماتتاردىڭ جيناقتارىنىڭ پايدالانىلماي قالۋ قاۋپىن ازايتۋعا باعىتتالعان.