كىمگە تەڭىز ونىمدەرىن مۇلدەم جەۋگە بولمايدى؟
كىمگە تەڭىز ونىمدەرىن مۇلدەم جەۋگە بولمايدى؟ بۇل تۋرالى گاستروەنتەرولوگ-ديەتولوگ ناتاليا ماتۆەيەۆسكايا ايتتى، - دەپ حابارلايدى ماسساگەت ءتىلشىسى «دوكتور پيتەرگە» سىلتەمە جاساپ.
تەڭىز ونىمدەرىنە بالىق، ۇلۋ، شايانتارىزدىلەر، بالدىرلار جاتادى.
مايلى بالىق (لوسوس، سكۋمبريا) ومەگا-3-كە باي، جۇرەك پەن ميعا پايدالى.
ۇلۋلار - B12 دارۋمەنى، تەمىر، مىرىش كوزى.
شايانتارىزدىلەر اقۋىز بەن يودقا باي.
بالدىرلار يود، تالشىق، مينەرالدارعا تولى.
كىمدەرگە پايدالى؟
سپورتشىلارعا: بۇلشىقەتتى قالپىنا كەلتىرەدى.
سالماعىن ۇستاۋى قاجەت ادامدارعا: كالورياسى از، اقۋىزى كوپ.
جۇرەك اۋرۋى بارلارعا: قان اينالىمىن جاقسارتادى.
جۇكتى جانە ەمىزەتىن ايەلدەرگە: ۇرىق پەن بالانىڭ دامۋىنا كەرەك ميكروەلەمەنتتەر بەرەدى.
كىمدەرگە بولمايدى؟
اللەرگياسى بارلار تەڭىز ونىمدەرىنەن تولىق باس تارتۋى كەرەك.
بۇيرەك اۋرۋلارى بارلار دا باس تارتۋى كەرەك، سەبەبى فوسفور كوپ.
3 جاسقا دەيىنگى بالالارعا از مولشەردە بەرۋ كەرەك.