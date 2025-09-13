ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:06, 13 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    كىمگە تەڭىز ونىمدەرىن مۇلدەم جەۋگە بولمايدى؟

    كىمگە تەڭىز ونىمدەرىن مۇلدەم جەۋگە بولمايدى؟ بۇل تۋرالى گاستروەنتەرولوگ-ديەتولوگ ناتاليا ماتۆەيەۆسكايا ايتتى، - دەپ حابارلايدى ماسساگەت ءتىلشىسى «دوكتور پيتەرگە» سىلتەمە جاساپ.

    балық
    فوتو: depositphotos.com

    تەڭىز ونىمدەرىنە بالىق، ۇلۋ، شايانتارىزدىلەر، بالدىرلار جاتادى.

    مايلى بالىق (لوسوس، سكۋمبريا) ومەگا-3-كە باي، جۇرەك پەن ميعا پايدالى.
    ۇلۋلار - B12 دارۋمەنى، تەمىر، مىرىش كوزى.
    شايانتارىزدىلەر اقۋىز بەن يودقا باي.
    بالدىرلار يود، تالشىق، مينەرالدارعا تولى.
    كىمدەرگە پايدالى؟
    سپورتشىلارعا: بۇلشىقەتتى قالپىنا كەلتىرەدى.
    سالماعىن ۇستاۋى قاجەت ادامدارعا: كالورياسى از، اقۋىزى كوپ.
    جۇرەك اۋرۋى بارلارعا: قان اينالىمىن جاقسارتادى.
    جۇكتى جانە ەمىزەتىن ايەلدەرگە: ۇرىق پەن بالانىڭ دامۋىنا كەرەك ميكروەلەمەنتتەر بەرەدى.
    كىمدەرگە بولمايدى؟
    اللەرگياسى بارلار تەڭىز ونىمدەرىنەن تولىق باس تارتۋى كەرەك.
    بۇيرەك اۋرۋلارى بارلار دا باس تارتۋى كەرەك، سەبەبى فوسفور كوپ.
    3 جاسقا دەيىنگى بالالارعا از مولشەردە بەرۋ كەرەك.

    قوعام دەنساۋلىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
