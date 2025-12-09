ق ز
    كىم قانشا الادى؟ 2026-جىلى زەينەتاقى مەن الەۋمەتتىك تولەمدەر ۇلعايادى

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى قازاقستاندا ەڭ تومەنگى جالاقى، زەينەتاقى، بازالىق تولەمدەر، ا ە ك جانە كۇنكورىس مينيمۋمى جاڭارتىلادى.

    зейнетақы
    Фото: gov.kz

    پرەزيدەنت قول قويعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە سايكەس الەۋمەتتىك تولەمدەر وسەدى. جاڭا مولشەرلەر 1-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    قۇجاتقا سايكەس، 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ:

    ەڭ تومەنگى جالاقى - 85000 تەڭگە (وزگەرىسسىز قالادى)؛

    ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) - 4325 تەڭگە (2025-جىلى - 3932 تەڭگە)؛

    بازالىق زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى - 35596 تەڭگە (2025-جىلى - 32360 تەڭگە)؛

    ەڭ تومەنگى زەينەتاقى - 69049 تەڭگە (2025-جىلى - 62771 تەڭگە)؛

    كۇنكورىس مينيمۋمى - 50851 تەڭگە (2025-جىلى - 46228 تەڭگە).

    بۇدان بولەك، جاسىنا بايلانىستى جانە ەڭبەك ءوتىلى بويىنشا بەرىلەتىن زەينەتاقى تولەمدەرىنە 10 پايىز ءوسىم قاراستىرىلعان.

    سونداي-اق مەملەكەت مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋعا (م ءا م س) 2 پايىز كولەمىندە جارنا اۋدارۋدى جالعاستىرادى.

    زاڭ 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    ەسكە سالساق، كەشە، 8-جەلتوقساندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى زاڭعا قول قويدى.

