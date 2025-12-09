كىم قانشا الادى؟ 2026-جىلى زەينەتاقى مەن الەۋمەتتىك تولەمدەر ۇلعايادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى قازاقستاندا ەڭ تومەنگى جالاقى، زەينەتاقى، بازالىق تولەمدەر، ا ە ك جانە كۇنكورىس مينيمۋمى جاڭارتىلادى.
پرەزيدەنت قول قويعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە سايكەس الەۋمەتتىك تولەمدەر وسەدى. جاڭا مولشەرلەر 1-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
قۇجاتقا سايكەس، 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ:
ەڭ تومەنگى جالاقى - 85000 تەڭگە (وزگەرىسسىز قالادى)؛
ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) - 4325 تەڭگە (2025-جىلى - 3932 تەڭگە)؛
بازالىق زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى - 35596 تەڭگە (2025-جىلى - 32360 تەڭگە)؛
ەڭ تومەنگى زەينەتاقى - 69049 تەڭگە (2025-جىلى - 62771 تەڭگە)؛
كۇنكورىس مينيمۋمى - 50851 تەڭگە (2025-جىلى - 46228 تەڭگە).
بۇدان بولەك، جاسىنا بايلانىستى جانە ەڭبەك ءوتىلى بويىنشا بەرىلەتىن زەينەتاقى تولەمدەرىنە 10 پايىز ءوسىم قاراستىرىلعان.
سونداي-اق مەملەكەت مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋعا (م ءا م س) 2 پايىز كولەمىندە جارنا اۋدارۋدى جالعاستىرادى.
زاڭ 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ەسكە سالساق، كەشە، 8-جەلتوقساندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى زاڭعا قول قويدى.