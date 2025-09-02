كيم چەن ىن قىتايعا باردى
استانا. قازاقپارات - 1- قىركۇيەكتە سولتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى كيم چەن ىن جەكە پويىزىمەن بەيجىڭگە اتتاندى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
- 1- قىركۇيەكتە كورەيانىڭ ەڭبەك پارتياسىنىڭ باس حاتشىسى جانە كورەي حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك ىستەر جونىندەگى كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى كيم چەن ىن ءوزىنىڭ جەكە پويىزىمەن بەيجىڭگە اتتاندى، دەپ حابارلايدى KCNA اگەنتتىگى، ول ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ اياقتالۋىنىڭ 80 جىلدىعىن مەرەكەلەۋگە قاتىساتىنىن ايتتى.
سولتۇستىك كورەيا باسشىسىمەن بىرگە جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەردىڭ، ونىڭ ىشىندە سىرتقى ىستەر ءمينيسترى چحۆە سون حي بار ەكەنى حابارلاندى.
قىركۇيەكتىڭ 3-كۇنى بەيجىڭدە اۋقىمدى شەرۋ وتەدى، وندا قىتاي جاڭا قارۋ تۇرلەرىن كورسەتەدى.
بۇعان دەيىن اسكەري شەرۋگە 20 دان استام شەتەلدىك كوشباسشى قاتىساتىنى حابارلانعان بولاتىن.
قوناقتار اراسىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ، بەلارۋس، ازەربايجان، يران، قىرعىزستان، وزبەكستان، تاجىكستان، تۇركىمەنستان، يندونەزيا، رەسەي باسشىلارى، ارمەنيا، مالايزيا، پاكىستان، سلوۆاكيا جانە باسقا دا ەلدەردىڭ پرەمەر- مينيسترلەرى بار.