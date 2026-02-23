كيم چەن ىن ك ح د ر ەڭبەك پارتياسىنىڭ باس حاتشىسى قىزمەتىنە قايتا سايلاندى
استانا. KAZINFORM - ك ح د ر كوشباسشىسى كيم چەن ىن ءوتىپ جاتقان پارتيا سەزىندە كورەيا ەڭبەك پارتياسىنىڭ باس حاتشىسى قىزمەتىنە قايتا سايلاندى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
كورەيانىڭ ورتالىق تەلەگراف اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، پارتيانىڭ IX سەزى «پارتيانى نىعايتۋ، دامىتۋ جانە ۇلتتىڭ وركەندەۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا جولداس كيم چەن ىندى باس حاتشى قىزمەتىنە قايتا سايلاۋ تۋرالى» شەشىم قابىلداعان.
اگەنتتىك پارتيا مۇشەلەرى، حالىق پەن اسكەر تاراپىنان بۇل شەشىمگە «تولىق قولداۋ» بىلدىرىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
شەشىم كورەيا حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك پارتياسى سەزىنىڭ ءتورتىنشى كۇنى قابىلداندى. سەزد قورىتىندىسى بويىنشا الداعى بەس جىلعا ارنالعان مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى باعىتتارى ايقىندالادى دەپ كۇتىلىپ وتىر. ولاردىڭ قاتارىندا ەكونوميكا، قورعانىس جانە سىرتقى بايلانىستار ماسەلەلەرى بار.
ايتا كەتەيىك، كيم چەن ىن قىزىن مۇراگەر رەتىندە دايىنداپ جاتىر.
سونداي-اق ك ح د ر كوشباسشىسى كيم چەن ىن پرەزيدەنت ستاتۋسىن الۋى مۇمكىن.