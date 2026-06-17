كيليان مباپپەنىڭ قوس گولى الەم چەمپيوناتىندا فرانسياعا جەڭىس سىيلادى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا فرانسيا مەن سەنەگال كەزدەسۋىنىڭ ناتيجەسى بەلگىلى بولدى.
I توبىندا سىنعا ءتۇسىپ جاتقان قوس قۇراما ساپىندا تاجىريبەلى فۋتبولشىلار از ەمەس. سوندىقتان جانكۇيەرلەر تاراپىنان ويىنعا ەرەكشە قىزىعۋشىلىق بولعانى راس.
كەزدەسۋ بارىسىندا العاشقى مينۋتتان سەنەگالدىق فۋتبولشىلاردىڭ بەلسەندىلىگى بايقالدى. دەسە دە وعان فرانسيالىق قۇراما لايىقتى تويتارىس بەرە ءبىلدى.
ەكىنشى كەزەڭدە الدىمەن كيليان مباپپە 66-مينۋتتا ەسەپ اشسا، برەدلي باركولا 82-مينۋتتا باسىمدىقتى ارتتىرا ءتۇستى.
ال 95-مينۋتتا سەنەگالدىق يبراگيم مبايە ءوز مۇمكىندىگىن ءمۇلت جىبەرمەسە، وعان فرانسيالىق كيليان مباپپە 96-مينۋتتا تاعى ءبىر گولمەن جاۋاپ قايىردى.
كەزدەسۋ بارىسىندا فرانسيا قارسىلاسىن 3:1 ەسەبىمەن قاپى قالدىردى.
ايتا كەتسەك، قازىرگە دەيىن ەكى قۇراما ءبىر مارتە كەزدەستى. 2002 -جىلى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق ساتىسىنىڭ فينالدىق كەزەڭىندە فرانسيالىق فۋتبولشىلار قارسىلاسىنا 0:1 ەسەبىمەن ەسە جىبەرگەن ەدى.
ەندى بۇل توپتا 03:00-دە نورۆەگيا جانە يراك قۇرامالارى جاسىل الاڭعا شىعادى.
ەندى فرانسيا 23 ماۋسىمدا يراك، 26-ماۋسىمدا نورۆەگيامەن كەزدەسەدى. سەنەگالدىقتار 23-ماۋسىمدا نورۆەگيا، 26-ماۋسىمدا يراكپەن شەبەرلىك بايقاسادى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن الەم چەمپيوناتىندا بەلگيا فۋتبول قۇراماسى مىسىرمەن تەڭ ءتۇستى.