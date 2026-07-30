كيليان مباپپە جانكۇيەرلەرىنە ۇندەۋ جاسادى
استانا.قازاقپارات - فرانسيا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى كيليان مباپپە الەم چەمپيوناتىنان كەيىن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جانكۇيەرلەرگە ارناپ جازبا جاريالادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
فۋتبولشى قۇرامانىڭ مۋنديالدا باستى ماقساتقا جەتە الماعانىنا وكىنىش ءبىلدىرىپ، بۇل ءساتتىڭ ءوزى ءۇشىن اۋىر بولعانىن جاسىرمادى.
«ءبىز الەم كۋبوگىن ەلگە الىپ قايتقان جوقپىز. بۇل اۋىر تيگەنىن جاسىرا المايمىن. التىن بۋتسى العانىمدى ماقتان ەتەمىن، ءبىراق ول جۇلدەنىڭ الەم كۋبوگىنىڭ جانىندا تۇرعانىن قالار ەدىم. ءبىز ءارقاشان وقيعانىڭ قالاي اياقتالاتىنىن تاڭداي المايمىز. ءبىراق ءبىز وعان قانداي كۇش-جىگەر سالاتىنىمىزدى ءوزىمىز شەشەمىز. ءبىز بارىمىزدى سالدىق، سونى ماقتان تۇتامىز»، دەدى مباپپە.
فرانسۋز شابۋىلشىسى بۇل ماراپاتتىڭ بۇكىل كوماندانىڭ ەڭبەگى ەكەنىن ايتىپ، ارىپتەستەرىنە، باس باپكەر ديدە دەشام باستاعان جاتتىقتىرۋشىلار شتابىنا، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە جانە قۇرامانىڭ بارلىق قىزمەتكەرىنە العىس ءبىلدىردى.
«ديدە دەشامعا ايتار ءسوزىمدى ايتىپ قويدىم. ول ءبارىن بىلەدى. وعان، ونىڭ شتابىنا، فيزيوتەراپيەۆتەرگە، اسپازدارعا، جۇرگىزۋشىلەرگە جانە كوزگە كورىنبەي ەڭبەك ەتكەن بارلىق جانعا راقمەت. سونداي-اق ا ق ش-تا ءبىزدى جىلى قارسى الىپ، قولداعان بارشا ادامعا العىس بىلدىرەمىن»، دەپ اتاپ ءوتتى فرانسيا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى.
مباپپە ءسوز سوڭىندا فۋتبولدىڭ ادامداردى بىرىكتىرەتىن ەرەكشە كۇش ەكەنىن ايتىپ، بۇل الەم چەمپيوناتى اياقتالعانىمەن، فرانسيا قۇراماسىنىڭ الەم چەمپيوناتىنداعى جورىعى جالعاساتىنىن جەتكىزدى.
«بۇل تۋرنير اياقتالدى. ءبىراق ءبىزدىڭ ورتاق ساپارىمىز ءالى اياقتالعان جوق»، دەپ تۇيىندەدى فۋتبولشى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيىلعى مۋنديالدا يسپانيا قۇراماسى جەڭىمپاز اتانىپ، تاريحىندا ەكىنشى رەت الەم چەمپيونى بولدى. بۇعان دەيىن يسپاندىقتار الەم بىرىنشىلىگىندە 2010 -جىلى وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىندا وتكەن تۋرنيردە جەڭىسكە جەتكەن ەدى. تۋرنير قورىتىندىسى بويىنشا فرانسيا قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى كيليان مباپپە الەم چەمپيوناتتارى تاريحىنداعى ۇزدىك سۇرمەرگەن اتاندى. ول قاتارىنان قوس الەم بىرىنشىلىگىندە سۇرمەرگەن اتانعان العاشقى ويىنشى رەتىندە تاريحقا ەندى.
نۇربولات امانبەك