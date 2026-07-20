كيليان مباپپە الەم چەمپيوناتىنىڭ ۇزدىك سۇرمەرگەنى اتاندى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى كيليان مباپپە ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا وتكەن 2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ۇزدىك سۇرمەرگەنى اتاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
فرانسۋز فۋتبولشىسى تۋرنير بارىسىندا سەگىز ماتچتا 10 گول سوعىپ، ءتورت ناتيجەلى پاس بەردى. وسى كورسەتكىشى ءۇشىن ول الەم چەمپيوناتىنىڭ «التىن بۋتسا» جۇلدەسىنە يە بولدى.
«كۇمىس بۋتسا» ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى ليونەل مەسسيگە بۇيىردى. ول سەگىز كەزدەسۋدە سەگىز گول سوعىپ، ءتورت ناتيجەلى پاس اۆتورى اتاندى.
ۇزدىك بومبارديرلەر تىزىمىندە ءۇشىنشى ورىندى انگليا قۇراماسىنىڭ جارتىلاي قورعاۋشىسى دجۋد بەللينگەم مەن نورۆەگيا قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى ەرلينگ حولاند ءبولىستى. ەكەۋى دە تۋرنيردە جەتى گولدان سوقتى.
ەسكە سالايىق، 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازى يسپانيا قۇراماسى اتاندى. فينالدا ولار قوسىمشا ۋاقىتتا ارگەنتينانى 1:0 ەسەبىمەن جەڭدى. قولا جۇلدەنى ءۇشىنشى ورىن ءۇشىن وتكەن ماتچتا فرانسيانى 6:4 ەسەبىمەن ۇتقان انگليا قۇراماسى يەلەندى.