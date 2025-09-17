كيەلى جەرلەر - ءوزارا قۇرمەت پەن حالقىمىزدىڭ مادەني سانالۋاندىعىنىڭ سيمۆولى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - كيەلى جەرلەر ءوزارا قۇرمەت پەن حالقىمىزدىڭ مادەني سانالۋاندىعىنىڭ سيمۆولى. بۇل تۋرالى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى VIII سەزىنىڭ جالپى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- قازاق دالاسىندا الەمدەگى ەڭ نەگىزگى دىندەر مەن كونفەسسيالاردىڭ بارلىعى دەرلىك تاراعان جانە ءبىر- بىرىمەن جاراسىم تاپقان. ءبىز قازىرگى قازاقستاندا دا وسى يگى ءداستۇردى ساقتاپ، ودان ءارى دامىتۋعا بار كۇش-جىگەرىمىزدى سالامىز. ەلىمىزدىڭ ەتنوسارالىق جانە ءدىنارالىق كەلىسىمدى نىعايتۋدا تاجىريبەسى مول. قازاقستاننىڭ ەتنوستىق ءارى ءدىني تولەرانتتىق مودەلى «بىرلىگىمىز - ءارالۋاندىقتا» قاعيداتىنا سۇيەنەدى. بۇل ۇستانىم ءتىپتى الەمدىك ولشەم تۇرعىسىنان بىرەگەي سانالاتىن قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ قىزمەتىندە دە كورىنىس تاپقان. تاريحتىڭ ءوزى قالىپتاستىرعان حالقىمىزدىڭ ءتوزىمى، ىنتىماق-بىرلىگى مەن كەڭ دۇنيەتانىمى بۇگىندە ەلىمىزدىڭ بەيبىتسۇيگىش، تەڭگەرىمدى سىرتقى ساياساتىنان انىق اڭعارىلادى. بۇل ساياسات سەنىمگە، ديالوگقا جانە ىنتىماقتاستىققا نەگىزدەلگەن. جالپىعا ورتاق وسى قۇندىلىقتار مەن قاعيداتتار بارشا حالىقتار مەن مەملەكەتتەر ءۇشىن دە ماڭىزدى ەكەنىنە سەنىمىم كامىل، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كەشە سەزد اياسىندا ب ۇ ۇ وركەنيەتتەر اليانسىنىڭ ءدىني نىسانداردى قورعاۋ جونىندە ارناۋلى سەسسياسى ۇيىمداستىرىلعانىن اتاپ ءوتىپ، جاھانداعى گۋمانيستىك كۇن ءتارتىبىن ىلگەرىلەتۋگە سىڭىرگەن ەڭبەگى ءۇشىن ءاليانستىڭ جوعارى وكىلى ميگەل انحەل موراتينوسقا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- كيەلى ءدىني ورىندار مەن نىشانداردى قورعاۋ ارقىلى ءبىز، شىن مانىندە، ادامزات وركەنيەتىنىڭ قاينار كوزىن ساقتايمىز. قازاقستاندا 18 كونفەسسياعا تيەسىلى ءتورت مىڭعا جۋىق ءدىني بىرلەستىك بار. ءبىز يۋنەسكو- نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگەن قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسى سەكىلدى كيەلى جەرلەردى، ەرتەدە جانە قازىرگى زاماندا بوي كوتەرگەن مەشىتتەردى، پراۆوسلاۆيە مەن كاتوليك شىركەۋلەرىن، الماتىداعى بۋددا ورتالىعى مەن «بەيت راحەل حاباد ليۋباۆيچ» سياقتى سيناگوگالاردى قورعاپ، قولداۋ كورسەتەمىز. مەملەكەت ءدىني قاۋىم ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزعا يە بارلىق قاسيەتتى ورىنداردىڭ ساقتالۋىن ءوز قامقورلىعىنا العان. ماڭعىستاۋداعى بەكەت اتا مەشىتى، ىلە وزەنىنىڭ جاعاسىنداعى تامعالى تاس بۋددا پەتروگليفتەرى، الماتىداعى ليەۆي- يسحاك شنەەرسوننىڭ ءقابىرى، كاتوليكتەر ايرىقشا ارداقتايتىن سولتۇستىك قازاقستانداعى ماريامكول - وسىنىڭ جارقىن مىسالى. كيەلى جەرلەر نانىم-سەنىمى ءارتۇرلى ادامداردى بىرىكتىرىپ، ۇرپاقتار ساباقتاستىعى مەن رۋحاني بايلانىستى ساقتايدى. سوندىقتان ءبىز ءۇشىن بۇل جاي عانا ساۋلەتتىك نەمەسە تاريحي ەسكەرتكىش ەمەس، بەيبىتشىلىكتىڭ، ءوزارا قۇرمەت پەن حالقىمىزدىڭ مادەني سانالۋاندىعىنىڭ سيمۆولى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
استانادا الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى ءوتىپ جاتىر.
ءىس-شارا بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ءدىن باسشىلارىن بەيبىتشىلىك ەلشىلەرى دەپ اتادى.