كەپىلسىز تۇتىنۋشىلىق نەسيەلەۋدىڭ باياۋلاعانى بايقالادى – ۇلتتىق بانك
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بولشەك ساۋدا اينالىمى ناقتى ماندە 7,5 پايىزعا ارتتى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- قازاقستان ەكونوميكاسى قارقىندى ءوسىپ كەلەدى. جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ءوسىمى 6,5 پايىز بولدى. ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشتەرىنىڭ ءرولى ساقتالىپ وتىر. جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ديناميكاسىنا كولىك، قۇرىلىس، تاۋ-كەن ونەركاسىبى جانە ساۋدا كوپ ۇلەس قوسىپ وتىر. وڭدەۋ ونەركاسىبىندە وڭ ديناميكا بايقالادى. ىشكى سۇرانىس تۇراقتى بولىپ قالدى. وعان بولشەك ساۋدا ديناميكاسى مەن قىزمەتتەرگە سۇرانىستىڭ ءوسۋى اسەر ەتتى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بولشەك ساۋدا اينالىمى ناقتى ماندە 7,5 پايىزعا ارتتى. سونىمەن قاتار، جەلتوقسان ايىندا ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلاردى ساتۋ قارقىنى جەدەلدەگەنىن سەزدىك. بۇل سول كەزدە كۇتىلگەن سالىق جۇيەسىندەگى وزگەرىستەرمەن بايلانىستى دەپ تۇسىنەمىز، - دەدى ول.
ۇ ب ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، تابىس جانە كرەديتتەۋ ديناميكاسى ۋاقىتشا ىقپال ەتىپ، ينفلياتسيا قارقىنى تابىس كولەمىنە قىسىم جاساپ وتىر. سونىمەن قاتار، كەپىلسىز تۇتىنۋشىلىق نەسيەلەۋدىڭ باياۋلاعانى بايقالادى.
- بۇل، ءسوزسىز، وڭ قۇبىلىس. 2025-جىلعى 11 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كرەديتتەۋ كولەمىنىڭ ءوسىمى ايتارلىقتاي ازايىپ، جىل باسىنداعى كورسەتكىشتەرمەن سالىستىرعاندا، 7,3 پايىزدى قۇرادى. ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىك جوعارى دەڭگەيدە قالدى. نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيالار ناقتى ماندە 13 پايىزعا وسسە، شيكىزاتقا جاتپايتىن سەكتورداعى جەكە ينۆەستيتسيالار 19,1 پايىزعا دەيىن ارتتى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا- كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى +/- 1 پ. ت. دالىزىمەن جىلدىق %18 دەڭگەيىندە بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.