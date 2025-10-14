كەيكى باتىردىڭ ۇڭگىرى ۇلتتىق ەسكەرتكىشتەردىڭ تىزىمىنە الىنادى
استانا. KAZINFORM - ۇلىتاۋ ۇلتتىق پاركىندەگى 2 تاڭبالى تاس قيراتىلىپ، 5 بەلگى تاستىڭ جوعالۋىنا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعان. بۇل جايىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءماجىلىس دەپۋتاتىنىڭ ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا ءمالىم ەتتى.
- ۇلىتاۋ وبلىسىندا «جوشى حان» جانە «الاشاحان» كەسەنەلەرى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاريح جانە مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرىنىڭ مەملەكەتتىك تىزىمىنە ەنگىزىلگەن. ۋاكىلەتتى ورگاندار اقجار تاۋلارى مەن «كەيكى باتىر» ۇڭگىرىن ۇلتتىق ماڭىزى بار تابيعي ەسكەرتكىشتەر تىزبەسىنە ەنگىزىپ، « ۇلىتاۋ» ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ قۇرامىنا ەنگىزۋ جونىندە بىرلەسكەن جۇمىس ۇيىمداستىرادى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
پرەمەر- ءمينيستردىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، 15- تامىزدا «ۇلىتاۋ» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تاڭبالى تاستاردىڭ ەكەۋىنىڭ قيراعانىن جانە بەس بەلگى تاستىڭ جوعالعانىن تىركەگەن.
- قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىلمىستىق ءىس قوزعادى، تەرگەۋ ءىسشارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ جازادى ولجاس بەكتەنوۆ.
رەسمي دەرەك بويىنشا، ەل اۋماعىندا 276 رەسپۋبليكالىق، 12 مىڭنان استام جەرگىلىكتى ماڭىزداعى ەسكەرتكىشتەر بار.
ەسكە سالساق، 2016 -جىلى رەسەيمەن اراداعى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمنەن كەيىن كەيكى باتىردىڭ باسسۇيەگى ەلگە الىنىپ، 2017 -جىلى تورعاي-ارقالىق تاسجولى ماڭىنداعى مەموريالدىق كەشەنگە جەرلەنگەن بولاتىن.
كەيكى ۇڭگىرى 1916-جىلعى ۇلت-ازاتتىق كوتەرىلىس كەزىندە باتىرعا پانا بولعان تاريحي ورىن رەتىندە بەلگىلى.