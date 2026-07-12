كۇدىكتى 46 مىڭ اككاۋنتتى وشىرگەن: 15 جاستاعى جاس ءوسپىرىم قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا 15 جاستاعى مەكتەپ وقۋشىسى انيمە كورسەتەتىن ستريمينگتىك سەرۆيستىڭ 46 مىڭنان استام پايدالانۋشىسىنىڭ اككاۋنتىن زاڭسىز ءوشىردى دەگەن كۇدىكپەن قاماۋعا الىندى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
توكيو پوليتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، سايتاما پرەفەكتۋراسىنىڭ توكورودزاۆا قالاسىندا تۇراتىن جوعارى سىنىپ وقۋشىسى Bandai Namco Filmworks كومپانياسىنا تيەسىلى Bandai Channel پلاتفورماسىنىڭ جۇيەسىندەگى وسال تۇستى پايدالانىپ، كومپانيا جۇمىسىنا كەدەرگى كەلتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن.
تەرگەۋ نۇسقاسىنا سايكەس، جاس ءوسپىرىم 2025 -جىلعى 4-قاراشادا ءوزى جاساعان باعدارلاما ارقىلى سەرۆەرگە جالعان دەرەكتەر جىبەرىپ، 46812 پايدالانۋشىنىڭ جازىلىمىن ولاردىڭ كەلىسىمىنسىز توقتاتقان. سونىڭ سالدارىنان سەرۆيس ۋاقىتشا جۇمىسىن توقتاتۋعا ءماجبۇر بولعان.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى پلاتفورمانىڭ قاۋىپسىزدىك جۇيەسىندەگى وسالدىقتى انىقتاپ، زياندى باعدارلامانى ChatGPT كومەگىمەن جەتىلدىرگەن. كومپانيا ونىڭ سەرۆەرگە قولجەتىمدىلىگىن بۇعاتتاعانىمەن، ول IP مەكەنجايىن بىرنەشە رەت وزگەرتىپ، شابۋىلدارىن جالعاستىرعان.
جاس ءوسپىرىم تاعىلعان ايىپتاردى مويىنداپ، كومپانياعا ەشقانداي وكپەسى بولماعانىن ايتقان. ونىڭ سوزىنشە، باعدارلامالاۋدى باستاۋىش مەكتەپتىڭ ءتورتىنشى سىنىبىنان باستاپ ءوز بەتىنشە مەڭگەرگەن.
ايتا كەتەيىك، جۋىردا قارۋلى كۇشتەر تاريحىندا تۇڭعىش رەت كيبەرقاۋىپسىزدىك وفيتسەرلەرى تۇلەپ ۇشقانىن جازدىق.