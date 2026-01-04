كيەۆكە ەۋروپا ەلدەرىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەسشىلەرى كەلدى
استانا. KAZINFORM - كيەۆ قالاسىنا ەۋروپا ەلدەرىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى جونىندەگى كەڭەسشىلەرى كەلدى. بۇل تۋرالى ۋكراينا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جانە قورعانىس كەڭەسىنىڭ (ۇ ق ق ك) حاتشىسى رۋستەم ۋمەروۆ حابارلادى.
«كيەۆكە ەۋروپالىق ەلدەردىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەسشىلەرى كەلدى. كەزدەسۋلەرگە گەرمانيا، ۇلى بريتانيا، فرانسيا، يتاليا، يسپانيا، لاتۆيا، ەستونيا، ليتۆا، پولشا، فينليانديا، كانادا، نيدەرلاند، شۆەتسيا، نورۆەگيا جانە دانيا وكىلدەرى، سونداي-اق ناتو، ەۋروپالىق كەڭەس پەن ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ وكىلدەرى قاتىسىپ جاتىر»، دەپ جازدى ۋمەروۆ Telegram-ارناسىندا.
ول الدا مازمۇندى جۇمىس كۇنى كۇتىپ تۇرعانىن، ياعني قاۋىپسىزدىك، ەكونوميكالىق ماسەلەلەر، نەگىزدەمەلىك قۇجاتتارمەن جۇمىس جانە سەرىكتەستەرمەن الداعى قادامداردى ۇيلەستىرۋ ءىس-شارالارى تالقىلاناتىىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن، 30-جەلتوقساندا، ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي «قالاۋلىلار كواليتسياسىنا» كىرەتىن ەلدەردىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەسشىلەرىنىڭ 3-قاڭتاردا وتەتىن كەزدەسۋى وتەتىنىن قۇلاعدار ەتكەن ەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 6-قاڭتاردا فرانسيادا كوشباسشىلار دەڭگەيىندەگى كەزدەسۋ جوسپارلانعان، ال 7-قاڭتاردا كوشباسشىلار اراسىنداعى كەلىسسوزدەردەن كەيىن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەسشىلەر دەڭگەيىندە تاعى ءبىر كەزدەسۋ وتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنتتەر كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىلارى بەلگىلى بولعاننان كەيىن ترامپتىڭ ۋكرايناعا كەلۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى.