كىشى ارال سۋىنىڭ دەڭگەيىن كوبەيتۋگە ايتارلىقتاي مۇمكىندىك بولادى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - كىشى ارالدىڭ سۋىنىڭ كولەمىن ايتارلىقتاي كوبەيتۋگە مۇمكىندىك بولادى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتتى.
- وتكەن عاسىردىڭ ورتاسىندا ادامزات بالاسى العاش رەت بايقوڭىردان عارىشقا اتتانعانى بۇكىل الەمگە بەلگىلى دەرەك. ۇلى جىبەك جولىنىڭ بويىنداعى تاريحي ولكە جاڭا داۋىردە دە ويداعىداي دامۋدا. قىزىلورداعى كەلىپ تۇرىپ ارال ماسەلەسىنە توقتالماي كەتۋ مۇمكىن ەمەس. ارالدى قۇتقارۋ بارشا ادامزات ءۇشىن ءالى دە وتە وزەكتى مىندەت. مەن بۇل ماسەنى حالىققا جولداۋىمدا ايتتىم. جىلدار بويى جۇرگىزىلگەن جۇمىستىڭ ارقاسىندا سولتۇستىك ارالدى قۇتقارىپ قالدىق. قاشقان تەڭىز قايتىپ، كىشى ارالدىڭ قالپىنا كەلە باستاعانىنا ءبىراز جىل بولدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازىر كوكارال بوگەتىن بيىكتەتۋ شارالارى قولعا الىنىپ جاتىر. جوبا وسى جىلدىڭ سوڭىندا باستالادى.
- كىشى ارالدىڭ سۋىنىڭ كولەمىن ايتارلىقتاي كوبەيتۋگە مۇمكىندىك بولادى. ءبىراق، بۇل تەك ءبىزدىڭ قولىمىزدا تۇرعان ماسەلە ەمەس. قازاقستانداعى ءىرى وزەندەردىڭ كوبى باستاۋىن كورشى ەلدەردەن الادى. داريانىڭ باسىندا تۇرعان ەلدەردىڭ سۋ ساياساتىنا بايلانىستى سىردىڭ سۋى تەڭىزگە ءار كەزدە ءارتۇرلى كولەمدە جەتەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پايىمىنشا، كوپتەگەن تۇيتكىلدى شەشۋ شەبەر ديپلوماتياعا بايلانىستى.
- قازىر ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ بارىمەن سۋ رەسۋرستارىن بىرلەسە پايدالانۋ تۋرالى كەلىسىمدەر جاسالدى. تۇپتەپ كەلگەندە ارال عانا ەمەس، كاسپيدىڭ، بالقاشتىڭ، ەرتىستىڭ تاعدىرىن شەشۋ ءۇشىن كورشىلەرمەن مامىلەگە كەلىپ، كەلىسىمدەرگە قول قويۋىمىز قاجەت. سۋ ەلىمىز ءۇشىن ستراتەگيالىق رەسۋرس، - دەدى پرەزيدەنت.