كىشكەنتاي الاندار بۇگىندە ەسەيگەن: كاتونقاراعايدا ءىلبىس قايتا فوتوتۇزاققا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - كاتونقاراعاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىندا ءۇش كۇشىگىمەن (الانىمەن) جۇرگەن ءىلبىس فوتوتۇزاققا قايتا تىركەلدى، دەپ حابارلايدى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۇلتتىق پارك ورمانشىسى جومارت امانبايەۆ ءىلبىستىڭ تىرشىلىگىن زەرتتەۋ ماقساتىندا بيىك تاۋ جوتالارىنا ورناتقان فوتوتۇزاق ەرەكشە كادرلاردى ءتۇسىرىپ العان.
بىرنەشە اي بۇرىن ءدال وسى اۋماقتا ءۇش كىشكەنتاي كۇشىگىمەن بىرگە وبەكتيۆكە ىلىككەن ءىلبىس بۇل جولى دا ۇرپاقتارىمەن بىرگە بايقالدى. قىس مەزگىلىندە تۇسىرىلگەن كادرلارداعى كۇشىكتەردىڭ قازىر ايتارلىقتاي ءوسىپ، اناسىمەن بىرگە تاۋلى وڭىردە ەركىن قوزعالىپ جۇرگەنى كورىنەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جابايى تابيعاتتا مۇنداي كورىنىستەردىڭ تىركەلۋى - وتە ماڭىزدى عىلىمي دەرەك. بۇل سيرەك كەزدەسەتىن جىرتقىشتىڭ تابيعي مەكەنىندە قاۋىپسىز ءوسىپ، كوبەيىپ جاتقانىن جانە ەكوجۇيەنىڭ تۇراقتىلىعىن ايعاقتايدى.
ۇلتتىق پارك قىزمەتكەرلەرى مۇنداي باقىلاۋلار ءىلبىستىڭ پوپۋلياتسياسىن زەرتتەۋگە جانە ونى قورعاۋ شارالارىن جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ماماندار ءىلبىستىڭ تابيعي مەكەندەگى تىرشىلىگىن سپۋتنيك ارقىلى زەرتتەپ جاتقانىن جازعانبىز.