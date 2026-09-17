كەيبىر جاردەماقى 3 جىلدا 1 رەت قانا كوتەرىلەدى - شەگاي سەبەبىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ 2027-جىلعا ارنالعان بيۋجەت جوباسىندا كەيبىر جاردەماقىنى ەسەپتەۋ كەزىندە ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش پەن ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيى بۇرىنعى مولشەرلەمەمەن ەسەپتەلىنبەك.
مۇنداي شەشىمنىڭ سەبەبىن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ۆيكتوريا شەگاي ءتۇسىندىردى.
قۇرىلتايدىڭ قارجى جانە بيۋجەت كوميتەتى وتىرىسىندا 2027-2029-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى زاڭ جوباسىن تانىستىرىلىپ، سول كەزدە دەپۋتات ايجان سقاقوۆا ا ە ك پەن ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنە بايلانىستى ەسەپتەلەتىن كەيبىر جاردەماقى ءۇشىن وتكەن جىلعى كورسەتكىشتەر قولدانىلاتىنا نازار اۋداردى. بۇل رەتتە 2027-جىلى زەينەتاقى 8,5 پايىزعا يندەكساتسيالانادى.
بۇل شەشىم سەبەبىن ەڭبەك ۆيتسە-ءمينيسترى ۆيكتوريا شەگاي ءتۇسىندىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ءتاسىل بيۋجەتتىڭ الەۋمەتتىك باعىتىنا قايشى كەلمەيدى.
- جاردەماقى - ازاماتتار بەلگىلى ءبىر ومىرلىك قيىن جاعدايعا تاپ بولعان كەزدە مەملەكەت تاراپىنان كورسەتىلەتىن الەۋمەتتىك قورعاۋ شارالارىنىڭ ءبىر بولىگى عانا. كەيبىر الەۋمەتتىك تولەمدەردى اۆتوماتتى تۇردە يندەكساتسيالاۋ ولاردى الۋشىلاردىڭ جالپى ءال-اۋقاتى مەن ەكونوميكالىق دەربەستىگىن ايتارلىقتاي جاقسارتپاۋى مۇمكىن. سوندىقتان مۇنداي جاردەماقىلاردى قايتا يندەكساتسيالاۋدى باسقا ورتا مەرزىمدى كەزەڭدە، اتاپ ايتقاندا، ءۇش جىلدا ءبىر رەت جۇرگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، - دەدى ۆيكتوريا شەگاي.
سونىمەن قاتار ول ۇكىمەت قيىن ومىرلىك جاعدايعا تاپ بولعان وتباسىلاردى قولداۋ جانە ولاردى الەۋمەتتىك مۇقتاجدىق جاعدايىنان شىعارۋعا باعىتتالعان شارالاردى جەتىلدىرۋدى جالعاستىراتىنىن ايتتى.
- بۇعان قوسا رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسىندا زەينەتاقى مەن جاردەماقىلاردى تولەۋگە قاتىستى بارلىق مىندەتتەمە تولىق كولەمدە قاراستىرىلعان. وسىلايشا، اتالعان ازاماتتاردىڭ جاعدايىنىڭ ناشارلاۋىنا جول بەرمەۋ جانە الەۋمەتتىك تولەمدەر مولشەرىن تومەندەتپەۋ قاعيداتى تولىق ساقتالادى دەپ ەسەپتەيمىز، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇعان دەيىن جۇمىسسىز قالعاندارعا تولەنەتىن جاردەماقى مەرزىمى قىسقارۋى مۇمكىن ەكەنىن جازدىق.