كەيبىر حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى الدىن الا جازىلۋ قىزمەتىنە كوشتى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىز بويىنشا 32 اۋداندىق جانە قالالىق ح ق ك و بولىمىندە قىزمەت كورسەتۋ الدىن الا جازىلۋ فورماتىنا كوشىرىلدى.
ەندى تۇرعىندار وزىنە ىڭعايلى كۇن مەن ۋاقىتتى الدىن الا تاڭداپ، بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا كەلە الادى، قابىلداۋ تەك الدىن الا بروندالعان تالوندار بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى.
- 20-اقپاننان باستاپ پيلوتتىق جوباعا قوسىمشا تاعى 22 ءبولىم قوسىلدى. بۇل، اسىرەسە شالعاي ءوڭىر تۇرعىندارىنا كەزەك كۇتپەي، ساپارىن الدىن الا جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن.
الدىن الا جازىلۋ «س و ن» جانە «egov mobile» موبيلدى قوسىمشالارى ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالى تالون بەرۋ كيوسكىلەرى ارقىلى قولجەتىمدى.
بۇل رەتتە دايىن قۇجاتتاردى بەرۋ، وزىنە-ءوزى حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ايماعى جانە قۇجاتتاندىرۋ قىزمەتتەرى بۇرىنعى رەجيمدە، ياعني الدىن الا جازىلۋسىز كورسەتىلەدى.
سونىمەن قاتار كەلۋشىلەردىڭ جەكەلەگەن ساناتتارى ءۇشىن ارنايى جۇمىس ورنى قاراستىرىلعان. ول ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرلەرىنە، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتارعا جانە شەتەلدىك ازاماتتارعا ارنالعان.
اتاپ وتسەك، جوبا پيلوتتىق رەجيمدە جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر. تالداۋ قورىتىندىسى بويىنشا قىزمەتتى ودان ءارى كەڭەيتۋ جانە اۋقىمىن ۇلعايتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانادى.