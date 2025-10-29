كەيبىر ادامدار نەگە باسقالارعا قاراعاندا ءجيى اۋىرادى؟
بىرەۋلەر جىلىنا ءبىر-اق رەت سىرقاتتانسا، ەندى بىرەۋلەر بۇكىل ماۋسىمدا مۇرنى ءبىتىپ، جوتەلىپ جۇرەدى. مۇنىڭ سىرى نەدە؟ كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتى دەۆيستەگى مەديتسينالىق ورتالىقتىڭ بالالار جۇقپالى اۋرۋلار ءبولىمى مەڭگەرۋشىسى دين بلۋمبەرگ ءتۇسىندىردى، - دەپ حابارلايدى ماسساگەت «دوكتور پيتەرگە» سىلتەمە جاساپ.
«ادامداردىڭ ءجيى اۋىراتىن نەگىزگى سەبەبى - ناۋقاستارمەن ءجيى قاتىناس جاساۋىندا»، - دەيدى ول.
بلۋمبەرگتىڭ ايتۋىنشا، ەڭ ءجيى جۇقتىرۋ كوزى - تۇرمىستاعى جاقىن بايلانىس. ينفەكتسيا جۇقتىرعان اداممەن بىرگە تۇرساڭىز، ءسىزدىڭ دە جۇقتىرۋ مۇمكىندىگىڭىز ارتادى: ءبىر كەڭىستىكتە كوپ ۋاقىت وتكىزۋ، ورتاق سۇلگىلەر. پاتەردە بىرگە تۇراتىندار سانى ارتقان سايىن جۇقتىرۋ ىقتيمالدىعى دا وسەدى.
كوپقاباتتى ۇيلەردە تۇراتىنداردىڭ جالپى سىرقاتتانۋ قاۋپى جوعارىراق.
باقشاعا نەمەسە مەكتەپكە باراتىن بالالارى بار اتا-انالار دا جيىرەك اۋىرادى. سەبەبى بۇلدىرشىندەر مەن جاسوسپىرىمدەر ۆيرۋستى قۇرداستارىنان جۇقتىرىپ كەلەدى.
بلۋمبەرگتىڭ سوزىنشە، ەڭ ۇلكەن قاۋىپ بالاباقشا جاسىنداعى بالالاردا.
«بالاباقشاعا باراتىن بالالار وزگە بالالارمەن تىعىز بايلانىستا بولادى، ءارى ولار گيگيەنانى قاتاڭ ساقتاۋعا ءالى تىم كىشكەنتاي»، - دەيدى دارىگەر.
كىشكەنتايلار قولدى ءجيى جۋمايدى، تۇشكىرگەندە اۋىز-مۇرىندى جابا بەرمەيدى، ويىنشىقتارمەن ءبولىسىپ، قول ۇستاسادى. ۇيدە اتا-انالار ولاردى قۇشاقتاپ، باۋىرىنا باسادى - بۇل دا جۇقتىرۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرادى.
قالاي قورعانامىز؟
كۇز- قىس مەزگىلىندە جۇقتىرۋ قاۋپىن قالاي ازايتۋعا بولادى؟ ەڭ قاراپايىم ەرەجە - اۋىرىپ جۇرگەن ادامدارمەن جاقىن بايلانىسپاۋ.
«بۇل ۆيرۋستاردىڭ كوبى اۋا-تامشىلى جولمەن بەرىلەدى… جوتەلىپ، تۇشكىرىپ جۇرگەن ادامعا قانشالىق جاقىن بولساڭىز، سونشالىق جۇقتىرۋ قاۋپى جوعارى»، - دەپ تۇسىندىرەدى بلۋمبەرگ.
ەگەر ارىپتەسىڭىز مۇرىن تارتىپ، جوتەلىپ جۇرسە، قۇشاقتاسىپ قوشتاسۋدىڭ قاجەتى جوق. كابينەتتى جيىرەك جەلدەتكەن دۇرىس.