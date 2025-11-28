كيبەرقىلمىسكەرلەر جاڭا ايلا ويلاپ تاپتى
كيبەرقىلمىسكەرلەر پايدالانۋشىنى جاي عانا «حابارلامالارعا رۇقسات بەرۋ» باتىرماسى ارقىلى الداپ، جەكە دەرەكتەرىنە قول جەتكىزىپ ءجۇر.
Finratings.kz اقپاراتىنا سايكەس قازىر الەم بويىنشا Matrix Push C2 دەپ اتالاتىن جاڭا الاياقتىق پلاتفورما كەڭىنەن تارالدى. بۇل جۇيە كۇماندى سايتقا كىرگەن قولدانۋشىعا براۋزەر ارقىلى ادەتتەگى حابارلاما رۇقساتىن ۇسىنادى. ەگەر ءسىز «رۇقسات بەرۋ» باتىرماسىن باسساڭىز، قاسكويلەر بىردەن ۆەب- پۋش حابارلامالارىن جىبەرۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى.
ەڭ سوراقىسى، بۇل جالعان حابارلامالار Chrome, Windows نەمەسە MetaMask, Netflix, Cloudflare, PayPal, TikTok سەكىلدى تانىمال سەرۆيستەردىڭ رەسمي ەسكەرتۋلەرىنە ۇقسايدى. ىشىندە «تەكسەرۋ»، «راستاۋ»، «جاڭارتۋ» سياقتى باتىرمالار شىعادى، ونى باسقان ساتتە قولدانۋشى فيشينگتىك پاراقشاعا وتەدى. وندا جەكە دەرەكتەردى سۇرايتىن جالعان فورمالار شىعىپ، زياندى باعدارلاما ورناتۋدى تالاپ ەتەدى.
IT ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، پلاتفورما ءتىپتى Telegram ارقىلى دا ساتىلىپ جاتىر. بۇل Windows, macOS، Android جانە Linux جۇيەلەرىنە دە قاۋىپتى. ءتىپتى تاجىريبەلى قولدانۋشىلاردىڭ ءوزى زياندى سايتتى بايقاماي قالۋى مۇمكىن. كيبەرالاياقتىڭ قۇربانى بولماس ءۇشىن بەيتانىس سايتتاردان كەلگەن «حابارلاما رۇقساتىن» ەشقاشان قابىلداماڭىز. براۋزەردىڭ «قۇپيالىلىق جانە قاۋىپسىزدىك» بولىمىنە كىرىپ، كۇماندى سايتتارعا بەرىلگەن «رۇقساتتاردى» ءوشىرىڭىز.
ءانۋار ءادىلحان، تالداۋ كومپانياسىنىڭ وكىلى:
- انتيۆيرۋس جانە براۋزەردەگى قاۋىپسىزدىك فۋنكتسيالارىن قوسۋ، قولدانۋ جانە دە جالپى فيشينگپەن الەۋمەتتىك ينجەنەريادان حاباردار بولۋ. Google 2023-2025 -جىلدار ارالىعىنداعى بۇل قۇبىلىستى ابيۋزيۆ، انتيفيكەيشينس كونتەنت رەتىندە جۇكتەپ، حرومداعى رۇقساتتار مەن ساياساتتاردى بىرنەشە مارتە كۇشەيتتى.
