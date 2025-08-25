كيبەرقىلمىس: جىل باسىنان 90 مىڭعا جۋىق SIM كارتا تاركىلەندى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى كيبەرقىلمىس بويىنشا 6 ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ انىقتالدى. بۇل تۋرالى ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- كيبەرقىلمىستىڭ الدىن الۋ جانە قۇقىقتىق ءتارتىپتى نىعايتۋ ماقساتىندا جىل سايىن «انتيفرود» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالارى وتكىزىلىپ كەلەدى. اتاپ ايتقاندا، 2025 -جىلى بۇل ءىس-شارالار 18-20 - اقپان جانە 13-15- مامىر كۇندەرى ءوتتى. ونىڭ بارىسىندا SIM-box قۇرىلعىلارىن زاڭسىز پايدالانۋ فاكتىلەرى انىقتالىپ، ولاردىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى. ماسەلەن، 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى 75 SIM-box جانە 89 مىڭنان استام SIM كارتا تاركىلەندى، 6 ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ (ونىڭ ىشىندە 1 ترانسۇلتتىق توپ) اشكەرەلەندى، 67 ميلليون فرود-قوڭىراۋ بۇعاتتالدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن بىرگە، كيبەرقىلمىسپەن كۇرەس سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەيىپ كەلەدى. قازاقستان 109 ەلدىڭ كيبەرقىلمىسپەن كۇرەس بولىمشەلەرىمەن تىكەلەي اقپارات الماسىپ وتىر. بىرلەسكەن ىنتىماقتاستىق باعىتىندا حالىقارالىق كەلىسىمدەر بار. بۇل حالىقارالىق كەلىسىمدەر قازاقستانعا شەتەلدىك قىلمىسكەرلەرگە قاتىستى جەدەل اقپارات الماسۋعا جانە ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- حالىق اراسىندا ينتەرنەت-الاياقتىقتىڭ الدىن الۋ جانە ونىڭ تاسىلدەرى تۋرالى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى تۇراقتى نەگىزدە وتكىزىلەدى. وسى ماقساتتا ەل بويىنشا 34588 پروفيلاكتيكالىق كەزدەسۋ ۇيىمداستىرىلدى. بۇل كەزدەسۋلەر مەملەكەتتىك ورگانداردا، ءبىلىم بەرۋ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكەمەلەرىندە، بانكتەردە، جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار اراسىندا ۇيىمداستىرىلدى، دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
ايتا كەتەيىك، استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ كيبەرقىلمىسپەن كۇرەس باسقارماسى ينتەرنەت الاياقتىقتىڭ كەڭ تاراعان تۇرلەرىن اتاعان ەدى.