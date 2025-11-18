ەكىباستۇزدا ەر ادامنىڭ ەكپەدەن كەيىن قايتىس بولۋىنا بايلانىستى تەكسەرىس باستالدى
پاۆلودار. KAZINFORM - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مەديتسينالىق جانە فارماتسەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتى ەكىباستۇزداعى جەكە كلينيكادا ەكپە الىپ، كەيىن قايتىس بولعان 40 جاستاعى ەر ادامنىڭ ولىمىنە بايلانىستى تەكسەرۋدى باستادى.
بۇل تۋرالى مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ رەسمي سايتىندا حابارلاندى.
- دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتى پاۆلودار وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى تاۋەلسىز ساراپشىلاردى (تەراپەۆت دارىگەر، انەستەزيولوگ-رەانيماتولوگ، تراۆماتولوگ) تارتا وتىرىپ، ەكىباستۇز قالاسى پوليتسيا باسقارماسىنىڭ تەرگەۋ ءبولىمى قاۋلىسىنىڭ نەگىزىندە پاتسيەنتتىڭ مارشرۋتى بويىنشا مەديتسينالىق ۇيىمداردا تەكسەرۋلەر جۇرگىزىپ جاتىر، - دەپ مالىمدەدى كوميتەتتەن.
تەكسەرۋ بارىسىندا زاڭبۇزۋشىلىقتار انىقتالعان جاعدايدا ماتەريالدار قۇقىقتىق باعا بەرۋ جانە پروتسەستىك شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن ەكىباستۇز قالاسى پوليتسيا باسقارماسىنىڭ تەرگەۋ بولىمىنە جولداناتىن بولادى.
بۇعان دەيىن ەكىباستۇز تۇرعىنى اياعىنا سالىنعان ينەكتسيادان كەيىن قايتىس بولعانى تۋرالى جازعانبىز. 40 جاستاعى ەر ادام قىركۇيەك ايىندا جەكە كلينيكانىڭ كومەگىنە جۇگىنگەن. ارادا ءبىر اپتا وتكەندە ەر ادام اياق استىنان دۇنيەدەن وزعان.
اۆتور
مۇرات اياعان