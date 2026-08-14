ەكىباستۇزدا پوليتسيا بولىمشەسىندە ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە پوليتسيا بولىمشەسىندە تۇسىرىلگەن كادرلار تارادى: وندا ەر ادامنىڭ تەرگەۋ كامەراسىندا ەس-ءتۇسسىز جاتقانىن كورۋگە بولادى.
ۆيدەودا سولنەچنىي كەنتىنىڭ 37 جاستاعى تۇرعىنى ءۇيىنىڭ جانىندا ۇستالعانى ايتىلعان. جارتى ساعاتتان كەيىن پوليتسيا ونىڭ اناسىنا قوڭىراۋ شالىپ، كەلۋىن سۇراعان.
تۋىستارى بولىمشەگە جەتكەندە تەمىر توردىڭ ار شەتىندە ەر ادامنىڭ شولاق شالبارىنىڭ باۋىنا اسىلىپ قالعانىن كورگەن.
پاۆلودار وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى 11-تامىزدا ۋچاسكەدە بۇل وقيعانىڭ بولعانىن راستادى.
ماس ەر ادامنىڭ ءۇيدىڭ اۋلاسىندا قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزىپ بۇزىپ، ايەلىنە كۇش قولدانامىن دەپ قورقىتقانى تۋرالى حابار تۇسكەن. ول ۇستالىپ، پوليتسيا بولىمشەسىنە جەتكىزىلدى.
- ەر ادامنىڭ بۇرىن سوتتالعانى جانە بىرنەشە رەت اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعانى بەلگىلى بولدى. قۇقىق بۇزۋشى ارنايى بولمەگە ورنالاستىرىلدى، كەيىن ەس-ءتۇسسىز كۇيىندە تابىلدى. مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەنىنە قاراماستان، ەر ادام قايتىس بولدى. بەينەجازبالار تەكسەرىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى پاۆلودار وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى.