ەكىباستۇزدا پاتەرلەردىڭ بىرىنەن ايۋاندىقپەن ولتىرىلگەن ايەل ادامنىڭ مۇردەسى تابىلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى ۇستالىپ ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالعان. وقيعانىڭ ءمان-جايى مەن سەبەپتەرى تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالاتىن بولادى.
ەكىباستۇزداعى اۋەزوۆ كوشەسى، 24-ءۇي مەكەنجايىنداعى پاتەرلەردىڭ ءبىرىنىڭ ەسىگىن پوليتسيانىڭ جەدەل-قۇتقارۋ جاساعىنىڭ قۇتقارۋشىلارى بۇزىپ كىرۋگە ءماجبۇر بولعان. پاتەر ىشىنەن زورلىق-زومبىلىقپەن ولتىرىلگەن ايەل ادامنىڭ مۇردەسى (اياق-قولدارىنىڭ جوعارعى جانە تومەنگى جاقتارى كەسىلگەن) تابىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعا ورنىندا جەدەل تەرگەۋ توبى جۇمىس ىستەپ جاتىر.
- پوليتسيا ادام ءولتىرۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى. كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. وقيعانىڭ ءمان-جايى مەن سەبەپتەرى تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالاتىن بولادى، - دەپ حابارلادى وڭىرلىك پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
ءتارتىپ ساقشىلارى ق ر قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايتىنىن مالىمدەدى.