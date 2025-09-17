كۇيبەڭ تىرلىكتەن شارشاعان: ەر ادام ۇرلىق جاساپ، ادەيى تۇرمەگە تۇسكەن
تايلاندتىڭ ۋدون تحاني پروۆينتسياسىندا 30 جاستاعى ەر ادام التىن ساقينا ۇرلاپ، پوليتسياعا ءوزى ۇستالعان. ونىڭ باستى سەبەبى - تۇرمەگە قايتا ورالعىسى كەلگەن. ونىڭ ايتۋىنشا، قاماۋداعى ءومىر بوستاندىقتاعىدان جەڭىل بولعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
وقيعا قىركۇيەكتىڭ 11- كۇنى قالا ورتالىعىنداعى ساۋدا ورتالىعىندا تىركەلگەن. ول زەرگەرلىك دۇكەنگە كىرىپ، قۇنى 28 مىڭ بات تۇراتىن ساقينانى تاعىپ كورۋگە سۇرايدى. سوسىن ساتۋشىلارعا: «ەگەر مەن مىنا ساقينانى كيىپ، سىرتقا شىعىپ كەتسەم، ۇستاي ما؟» - دەپ سۇرايدى. قىزمەتكەرلەر «ارينە، ۇستايدى» دەپ جاۋاپ بەرگەنىمەن، جىگىت شىنىمەن دۇكەننەن ساقينامەن بىرگە شىعىپ كەتكەن. ءبىراق ۇزاپ ۇلگەرمەي، كۇزەت پەن دۇكەن قىزمەتكەرلەرى ۇستاپ الىپ، پوليتسياعا تاپسىرعان.
بۇعان دەيىن ول كورشى دۇكەنگە دە كىرىپ، ءدال وسىنداي سۇراق قويعان، ءبىراق ول جەردە ەشتەڭە ۇرلاماعان ەكەن.
تەرگەۋ بارىسىندا پاكىن ۇرلىقتى ادەيى جاساعانىن مويىندادى. ول بۇعان دەيىن دە ۇرلىق ءۇشىن تۇرمەدە وتىرىپ شىققانىن، سول جەردە ءومىرى جەڭىل بولعانىن ايتتى. وتباسىمەن بىرگە تۇرىپ جاتسا دا، ءوزىن باقىتسىز سەزىنەتىنىن جەتكىزدى. ايتۋىنشا، ايەلى جاقسى ادام، جاس قىزدارى بار. ءبىراق اناسى وعان ەشقاشان سەنىم ارتپاعان، ءتىپتى مۇراگەرلىگىن وزىنە ەمەس، نەمەرەسىنە قالدىرعان.
«سەن تۇككە جارامايسىڭ» دەگەن سوزدەرى دە ونىڭ نامىسىنا تيگەن.
پوليتسيا وقيعانى زەرتتەپ، ونىڭ زورلىق-زومبىلىق ارەكەتىنە بارماعانىن انىقتادى. التىن دۇكەن دە شاعىمدانۋدان باس تارتتى. سوندىقتان پاكىنگە تەك ەسىرتكى قولدانعانى ءۇشىن ءىس قوزعالىپ، ونىڭ اتى-ءجونى تىركەلدى. قۇقىق قورعاۋشىلار ونى وڭالتۋ ورتالىعىنا جىبەرۋدى ۇيعاردى.