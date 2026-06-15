كەي وڭىرلەردە قاتتى ىستىق بولىپ، 40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى
استانا. قازاقپارات - قازگيدرومەت 16، 17، 18-ماۋسىمعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قاي وڭىرلەردە جاڭبىر جاۋادى؟
اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى قازاقستان اۋماعىندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيەدى، ءتىپتى بۇرشاق تا جاۋۋى مۇمكىن.
16-ماۋسىمدا ماڭعىستاۋ، سولتۇستىك قازاقستان، اقمولا وبلىستارىندا، 18-ماۋسىمدا سولتۇستىك قازاقستان جانە اقمولا وبلىستارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانىپ وتىر.
قاي وڭىرلەردە قاتتى ىستىق بولادى؟
كۇندىز وڭتۇستىك-باتىستا، وڭتۇستىكتە اۋا تەمپەراتۋراسى +35...+40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، قاتتى ىستىق بولادى.
سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە دە اۋا تەمپەراتۋراسى +35...+38 گرادۋسقا دەيىن جوعارىلاپ، قاتتى ىستىق ساقتالادى.