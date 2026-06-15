KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كەي وڭىرلەردە قاتتى ىستىق بولىپ، 40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى

    استانا. قازاقپارات - قازگيدرومەت 16، 17، 18-ماۋسىمعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    ыстық болады
    فوتو: depositphotos.com

    قاي وڭىرلەردە جاڭبىر جاۋادى؟

    اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى قازاقستان اۋماعىندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيەدى، ءتىپتى بۇرشاق تا جاۋۋى مۇمكىن.

    16-ماۋسىمدا ماڭعىستاۋ، سولتۇستىك قازاقستان، اقمولا وبلىستارىندا، 18-ماۋسىمدا سولتۇستىك قازاقستان جانە اقمولا وبلىستارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانىپ وتىر.

    قاي وڭىرلەردە قاتتى ىستىق بولادى؟

    كۇندىز وڭتۇستىك-باتىستا، وڭتۇستىكتە اۋا تەمپەراتۋراسى +35...+40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، قاتتى ىستىق بولادى.

    سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە دە اۋا تەمپەراتۋراسى +35...+38 گرادۋسقا دەيىن جوعارىلاپ، قاتتى ىستىق ساقتالادى.

    ايماق اۋارايى
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور