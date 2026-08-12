كەي وڭىرلەردە جاڭبىر مەن بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - تەك قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە اۋا رايى تۇراقتى تۇردە ىستىق بولادى.
الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىنداعى اۋا رايىن بىرنەشە باريكالىق ءتۇزىلىس قالىپتاستىرادى. الدىمەن سولتۇستىك سيكلون قازاقستاننىڭ باتىسىنان شىعىسىنا قاراي جىلجيدى، ونىڭ اسەرىنەن جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، جەل كۇشەيەدى.
كەي جەرلەردە بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن. 15-تامىزدا سيكلوننىڭ ارتىنان انتيتسيكلون جىلجي باستايدى. ونىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىن توقتاپ، ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى.
تەك قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە اۋا رايى تۇراقتى تۇردە ىستىق بولادى. وڭتۇستىك اۋا اعىندارى جاۋىن- شاشىنسىز اۋا رايى مەن جوعارى تەمپەراتۋرالىق فوندى ساقتايدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +37…+42 °C- قا دەيىن كوتەرىلىپ، قاتتى ىستىق بولادى.
ايتا كەتەلىك ەلدىڭ سولتۇستىگىندە جانە باتىستىڭ كەي جەرلەرىندە اپتاپ ىستىق باسىلاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.