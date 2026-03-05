ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:25, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ەكى وڭىردە جول قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول اۋا رايىنا بايلانىستى ەكى وبلىستا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.

    ا
    Фото: Көлік министрлігінің баспасөз қызметі

    5-ناۋرىز ساعات 18:00 دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا قوعامدىق جانە جۇك كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى:

    قوستاناي وبلىسى:

    - «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 8-232 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (توبىل قالاسى - اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    اقمولا وبلىسى:

    - «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوموبيل جولىنىڭ 532-552 شاقىرىم ارالىعى (بۇزىلىق ەلدى مەكەنى - سۇرعان ەلدى مەكەنى)؛

    - «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 232-260 شاقىرىم ارالىعى (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى - سۇرعان ەلدى مەكەنى)؛

    - «جاقسى - ەسىل - بۇزىلىق» اۆتوجولىنىڭ 71-82 شاقىرىم ارالىعى (اقساي ەلدى مەكەنى - بۇزىلىق ەلدى مەكەنى).

    ايتا كەتەيىك، جولدى 2026-جىلعى 6-ناۋرىز ساعات 08:00 دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن 5-ناۋرىزدا ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس ءتارتىبى وزگەرگەنىن حابارلاعانبىز.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
