ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:38, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ەكى وبلىستا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى

    استانا. KAZINFORM - ش ق و جانە اباي وبلىستارىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى جولدار جابىلدى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك باسپا ءسوز قىزمەتى.

    5 облыстағы республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    2026 -جىلعى 15-قاڭتار ساعات 11:30-دا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجولداردابارلىق كولىك تۇرلەرىنىڭقوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى:

    اباي وبلىسى:

    - «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1087-1103 شاقىرىم ارالىعى (بوعاس اۋىلىنىڭ بۇرىلىسىنان شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).

    شىعىس قازاقستان وبلىسى:

    - ««ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1103-1256 شاقىرىم ارالىعى (اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان زايسان قالاسىنا دەيىن).

    ايتا كەتەيىك، جولدى 2026 -جىلعى 15-قاڭتار ساعات 17:00-دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.

