ەكى وبلىستا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى
استانا. KAZINFORM - ش ق و جانە اباي وبلىستارىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى جولدار جابىلدى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
2026 -جىلعى 15-قاڭتار ساعات 11:30-دا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجولداردابارلىق كولىك تۇرلەرىنىڭقوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى:
اباي وبلىسى:
- «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1087-1103 شاقىرىم ارالىعى (بوعاس اۋىلىنىڭ بۇرىلىسىنان شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).
شىعىس قازاقستان وبلىسى:
- ««ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1103-1256 شاقىرىم ارالىعى (اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان زايسان قالاسىنا دەيىن).
ايتا كەتەيىك، جولدى 2026 -جىلعى 15-قاڭتار ساعات 17:00-دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.