10:54, 11 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ەكى وبلىستا جول جابىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول ەكى وڭىردە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.
11-ناۋرىز ساعات 10:30-دا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى:
اقمولا وبلىسى:
- «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
پاۆلودار وبلىسى:
- «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 200-254-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى كەنتى) .
ايتا كەتەيىك، جولدى 11-ناۋرىز ساعات 20:00-دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.