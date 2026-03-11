ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:54, 11 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ەكى وبلىستا جول جابىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول ەكى وڭىردە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.

    жол ашық
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    11-ناۋرىز ساعات 10:30-دا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى:

    اقمولا وبلىسى:

    - «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    پاۆلودار وبلىسى:

    - «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 200-254-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى كەنتى) .

    ايتا كەتەيىك، جولدى 11-ناۋرىز ساعات 20:00-دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.

     

    Бейсен Сұлтан
