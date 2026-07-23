كۇنىنە قانشا كوفە ىشۋگە بولادى؟
استانا. قازاقپارات - كۇنىنە بەس كەسەگە دەيىن كوفە ءىشۋ ەرەسەك ادامداردىڭ باسىم بولىگى ءۇشىن قاۋىپسىز سانالادى. سونىمەن قاتار بۇل سۋسىن جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىنىڭ، ينسۋلتتىڭ جانە ەكىنشى تيپتەگى قانت ديابەتىنىڭ دامۋ قاۋپىن تومەندەتۋى مۇمكىن. مۇنداي قورىتىندىعا امەريكا جۇرەك قاۋىمداستىعىنىڭ ماماندارى كەلدى.
عالىمدار كوفەيننىڭ ارتەريالىق قىسىمعا، حولەستەرين دەڭگەيىنە، جۇرەك ىرعاعىنا جانە سوزىلمالى اۋرۋلاردىڭ دامۋىنا اسەرىن زەرتتەگەن عىلىمي جۇمىستاردى تالداعان.
مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، ەرەسەك ادامداردىڭ كوپشىلىگى ءۇشىن تاۋلىگىنە 400 ميلليگرامعا دەيىن كوفەين تۇتىنۋ قاۋىپسىز. بۇل شامامەن كولەمى 240 ميلليليتر بولاتىن ءۇش- بەس كەسە كوفەگە تەڭ.
كوفەنى قالىپتى مولشەردە ءىشۋ جالپى جۇرەك- قان تامىرلارى قاۋپىن ارتتىرمايدى. كەيبىر زەرتتەۋلەردە تۇراقتى تۇردە كوفە ىشەتىن ادامدار اراسىندا جۇرەكتىڭ يشەميالىق اۋرۋى، جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگى، ينسۋلت جانە ەكىنشى تيپتەگى قانت ديابەتى سيرەك كەزدەسەتىنى انىقتالعان.
الايدا بەس كەسە كوفە كۇندەلىكتى مىندەتتى نورما ەمەس. بۇل كوپشىلىك ءۇشىن قاۋىپسىز سانالاتىن ەڭ جوعارى مولشەر رەتىندە كورسەتىلىپ وتىر. زەرتتەۋلەردىڭ باسىم بولىگى باقىلاۋ سيپاتىندا جۇرگىزىلگەندىكتەن، كوفە اتالعان اۋرۋلاردىڭ الدىن الادى دەپ ناقتى ايتۋعا بولمايدى. ولار تەك كوفە ءىشۋ مەن دەنساۋلىق كورسەتكىشتەرى اراسىنداعى بايلانىستى كورسەتەدى.
سۋسىننىڭ اعزاعا اسەرى ونىڭ قۇرامىنا دا بايلانىستى. قارا كوفەگە قانت، كىلەگەي، ءتاتتى سيروپتار جانە باسقا دا كالورياسى جوعارى قوسپالار قوسىلسا، ونىڭ ىقتيمال پايداسى ازايۋى مۇمكىن. مۇنداي قوسپالار سۋسىن قۇرامىنداعى قانت پەن قانىققان ماي مولشەرىن ارتتىرادى.
ماماندار كوفەنى دايىنداۋ تاسىلىنە دە نازار اۋدارۋعا كەڭەس بەرەدى. فرەنچ- پرەسس، تۋركا نەمەسە ەسپرەسسو ماشيناسىندا دايىندالعان سۇزىلمەگەن كوفەدە كافەستول دەپ اتالاتىن زات ساقتالۋى مۇمكىن. ول قانداعى «جامان» حولەستەرين دەڭگەيىن جوعارىلاتادى. ال قاعاز سۇزگى ارقىلى دايىندالعان جانە ەرىتىلەتىن كوفەدە بۇل زاتتىڭ مولشەرى از بولادى.
كوفەنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى تۇجىرىمداردى ەنەرگەتيكالىق سۋسىندارعا قاتىستى قولدانۋعا بولمايدى. ولاردىڭ قۇرامىندا كوفەيننىڭ شامادان تىس مولشەرى، قانت جانە جۇرەك جۇمىسىنا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن باسقا دا كومپونەنتتەر كەزدەسەدى. ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار ارتەريالىق قىسىمنىڭ كۇرت كوتەرىلۋىنە جانە جۇرەك ىرعاعىنىڭ بۇزىلۋىنا سەبەپ بولۋى ىقتيمال.
كوفەيننىڭ اسەرى ءار ادامدا ءارتۇرلى بولادى. ول ادامنىڭ جاسىنا، اعزاسىنداعى زات الماسۋ ەرەكشەلىكتەرىنە، گەنەتيكاسىنا، قابىلدايتىن دارىلەرىنە جانە دەنساۋلىق جاعدايىنا بايلانىستى. كەيبىر ادامداردا از مولشەردەگى كوفەيننىڭ ءوزى جۇرەك قاعىسىن جيىلەتىپ، مازاسىزدىق نەمەسە ۇيقىسىزدىق تۋعىزۋى مۇمكىن.
سوندىقتان قان قىسىمى جوعارى، جۇرەك اۋرۋلارى نەمەسە باسقا دا سوزىلمالى سىرقاتتارى بار ادامدارعا كوفە تۇتىنۋدىڭ قاۋىپسىز مولشەرىن دارىگەرمەن كەڭەسىپ انىقتاۋ ۇسىنىلادى.