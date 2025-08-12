ەكى ميلليوننان استام ازاماتتىڭ الەۋمەتتىك قۇقىقتارى قالپىنا كەلتىرىلدى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق سالادا قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇيەلى قاداعالاۋ قۇرىلىپ، 2 ميلليوننان استام ازاماتتىڭ الەۋمەتتىك قۇقىقتارى قالپىنا كەلتىرىلدى، دەپ حابارلايدى باس پروكۋراتۋرا.
پروكۋرورلار الەۋمەتتىك تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ پراكتيكاسىن قايتا قاراۋعا قول جەتكىزدى. ناتيجەسىندە 529 جەتىم بالا پاتەرگە يە بولدى، تاعى 409 ى كەزەككە تۇردى.
پسيحيكالىق جانە مىنەز- قۇلقىنىڭ بۇزىلىستارى بار بالالاردى قولداۋ سالاسىندا ءجيى جول بەرىلەتىن پروبلەمالار انىقتالدى. وتباسىلارعا ءتيىستى الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتىلمەيتىنى، جاردەماقى تولەنبەيتىنى، ينكليۋزيۆتى جانە تۇزەتۋ جابدىقتارىنىڭ جەتىسپەيتىنى بەلگىلى بولدى. بارلىق بۇزۋشىلىق بويىنشا قاداعالاۋ اكتىسى ەنگىزىلىپ، 4,5 مىڭ بالانىڭ قۇقىعى قورعالدى.
پروكۋرورلار مەملەكەتكە 380 جەر ۋچاسكەسىن قايتاردى، ونىڭ ىشىندە 207 الەۋمەتتىك نىسان - ساياباقتار، بالاباقشالار، مەكتەپتەر مەن اۋرۋحانالار سالۋعا ارنالعان ۋچاسكەلەر بار.
قۇرىلىس سالاسىندا پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا 2022-جىلدان بەرى ءىرى قالالارداعى رەتسىز سالىنعان قۇرىلىستىڭ جولىن كەسۋگە باعىتتالعان جۇيەلى شارالار قابىلدانۋدا. پروكۋراتۋرا ۇسىنىستارى نەگىزىندە باقىلاۋ كۇشەيتىلىپ، قۇرىلىس سالاسى اۆتوماتتاندىرىلدى.
- بالىق شارۋاشىلىعىندا دا زاڭسىز سحەمالار اشكەرەلەندى. وڭتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەردە براكونەرلىك جولمەن اۋلانعان بالىقتى زاڭداستىرۋ، ال سولتۇستىكتە (پاۆلودار، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارى) شاياننىڭ جۇمىرتقاسىن زاڭسىز ءوندىرۋ فاكتىلەرى انىقتالدى. بۇل دەرەكتەر بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارى جۇرگىزىلۋدە، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
جالپى جۇيەلى جانە ەلەۋلى بۇزۋشىلىقتار بويىنشا ۇكىمەتكە 9 قاداعالاۋ اكىسى ەنگىزىلدى. ولاردىڭ نەگىزىندە جول كارتالارى ازىرلەنىپ، قۇقىقتىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار دايىندالۋدا.
ايتا كەتەيىك، بيىل مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكتورلارى 28,4 مىڭنان استام جۇمىسكەردىڭ قۇقىعىن قورعادى.